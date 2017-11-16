Дриусси готов отказаться от сборной Аргентины и играть за Италию

Нападающий Себастьян Дриусси может начать выступать за сборную Италии.

21-летний аргентинец, имеющий итальянский паспорт, с удовольствием принял бы приглашение нового главного тренера национальной команды страны.

Люди из окружения Дриусси сообщили, что он несколько месяцев изучает возможность выступления за Италию.

Форвард вместе со сборными Аргентины U-17 и U-20 становился победителем чемпионатов Южной Америки. За взрослую команду он не провел ни одного матча.

Подробную статистику выступлений Дриусси смотрите здесь.

Себастьян Дриусси, новый бомбардир «Зенита». Кто это?