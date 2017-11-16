Дриусси готов отказаться от сборной Аргентины и играть за Италию
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может начать выступать за сборную Италии.
21-летний аргентинец, имеющий итальянский паспорт, с удовольствием принял бы приглашение нового главного тренера национальной команды страны.
Люди из окружения Дриусси сообщили, что он несколько месяцев изучает возможность выступления за Италию.
Форвард вместе со сборными Аргентины U-17 и U-20 становился победителем чемпионатов Южной Америки. За взрослую команду он не провел ни одного матча.
Подробную статистику выступлений Дриусси смотрите здесь.
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