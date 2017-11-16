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    Дриусси готов отказаться от сборной Аргентины и играть за Италию

    Теги Зенит премьер-лига Россия сборная Италии сборная Аргентины Себастьян Дриусси натурализация

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может начать выступать за сборную Италии.

    21-летний аргентинец, имеющий итальянский паспорт, с удовольствием принял бы приглашение нового главного тренера национальной команды страны.

    Люди из окружения Дриусси сообщили, что он несколько месяцев изучает возможность выступления за Италию.

    Форвард вместе со сборными Аргентины U-17 и U-20 становился победителем чемпионатов Южной Америки. За взрослую команду он не провел ни одного матча.

    Подробную статистику выступлений Дриусси смотрите здесь.

    Себастьян Дриусси, новый бомбардир «Зенита». Кто это?

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