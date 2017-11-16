«Спартак» одержал 9 побед в последних 10 матчах
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» победил «Ладу» (4:2).
Москвичи одержали девять побед в последних десяти играх, уступив только минскому «Динамо» (4:5 Б).
Добавим, что столичный клуб выиграл семь домашних матчей подряд.
Команда Вадима Епанчинцева набрала 46 очков в 31 встрече и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.
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