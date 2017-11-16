Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спартак» одержал 9 побед в последних 10 матчах

    Теги Лада Спартак Вадим Епанчинцев КХЛ

    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» победил «Ладу» (4:2).

    Москвичи одержали девять побед в последних десяти играх, уступив только минскому «Динамо» (4:5 Б).

    Добавим, что столичный клуб выиграл семь домашних матчей подряд.

    Команда Вадима Епанчинцева набрала 46 очков в 31 встрече и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

    Просто космос. Вымпел «Спартака» отправился на МКС

    «Спартак» сравнял счет за 0,2 секунды до сирены

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться