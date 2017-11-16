«Спартак» одержал 9 побед в последних 10 матчах

В матче регулярного чемпионата «Спартак» победил «Ладу» (4:2).

Москвичи одержали девять побед в последних десяти играх, уступив только минскому «Динамо» (4:5 Б).

Добавим, что столичный клуб выиграл семь домашних матчей подряд.

Команда набрала 46 очков в 31 встрече и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Просто космос. Вымпел «Спартака» отправился на МКС

«Спартак» сравнял счет за 0,2 секунды до сирены