Елена Аникина: «Северную Корею, которая угрожает миру ядерным оружием, ждут в Пхенчхане-2018, а Россию – нет. Это безумие!»

Бывший директор по международному сотрудничеству Олимпийского комитета России (ОКР) Елена Аникина прокомментировала решение не восстанавливать РУСАДА в правах.

«Я не судья и никак не участвовала в расследованиях по этому делу, но ситуация очень удручает.

Есть вероятность, что Россия не поедет в Пхенчхан-2018. Как это возможно?

Северную Корею просят принять участие в Играх-2018! Приглашают! Умоляют! Страну, которая угрожает миру ядерным оружием. Северную Корею ждут в , Россию – нет.

Северная Корея, видимо, больше подходит. Я ни в коем случае не против участия этой страны в Олимпиаде, но вся ситуация просто невероятная. Безумная!» – написала Аникина.

Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея