Елена Аникина: «Северную Корею, которая угрожает миру ядерным оружием, ждут в Пхенчхане-2018, а Россию – нет. Это безумие!»
Бывший директор по международному сотрудничеству Олимпийского комитета России (ОКР) Елена Аникина прокомментировала решение WADA не восстанавливать РУСАДА в правах.
«Я не судья и никак не участвовала в расследованиях по этому делу, но ситуация очень удручает.
Есть вероятность, что Россия не поедет в Пхенчхан-2018. Как это возможно?
Северную Корею просят принять участие в Играх-2018! Приглашают! Умоляют! Страну, которая угрожает миру ядерным оружием. Северную Корею ждут в Пхенчхане, Россию – нет.
Северная Корея, видимо, больше подходит. Я ни в коем случае не против участия этой страны в Олимпиаде, но вся ситуация просто невероятная. Безумная!» – написала Аникина.
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