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    Елена Аникина: «Северную Корею, которая угрожает миру ядерным оружием, ждут в Пхенчхане-2018, а Россию – нет. Это безумие!»

    Теги допинг сборная России сборная России жен WADA РУСАДА сборная КНДР жен Пхенчхан-2018 Елена Аникина

    Бывший директор по международному сотрудничеству Олимпийского комитета России (ОКР) Елена Аникина прокомментировала решение WADA не восстанавливать РУСАДА в правах.

    «Я не судья и никак не участвовала в расследованиях по этому делу, но ситуация очень удручает.

    Есть вероятность, что Россия не поедет в Пхенчхан-2018. Как это возможно?

    Северную Корею просят принять участие в Играх-2018! Приглашают! Умоляют! Страну, которая угрожает миру ядерным оружием. Северную Корею ждут в Пхенчхане, Россию – нет.

    Северная Корея, видимо, больше подходит. Я ни в коем случае не против участия этой страны в Олимпиаде, но вся ситуация просто невероятная. Безумная!» – написала Аникина.

    Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея

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