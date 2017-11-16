Директор «Спартака»: «Не можем продавать билеты болельщикам «Зенита» по цене ниже, чем для своих болельщиков»

Коммерческий директор Александр Атаманенко прокомментировал информацию о том, что болельщикам «Зенита» придется покупать билеты на гостевой матч с московской командой по цене 1500 рублей, а не 1000.



«Между и «Спартаком» действительно были договоренности о том, что стоимость билетов в гостевые сектора для болельщиков «Зенита» на стадионе в Москве и билетов в гостевые сектора для болельщиков «Спартака» на ЦСА «Петровский» в Санкт- Петербурге будет составлять 1000 рублей за штуку. Эти договоренности были исключительно на футбольный сезон-2016/17, они были оформлены меморандумом о взаимопонимании от 12 апреля 2016 года, срок действия которого закончился 31 мая 2017 года», – сказал функционер.

По словам коммерческого директора «Спартака», московский клуб выполнил обязательства по данному меморандуму в полном объеме.

«При этом важно отметить, что указанные в этом документе цены соответствовали прейскуранту цен на билеты на домашние матчи «Спартака» в сезоне и действовали на все матчи первой категории, к которым относится матч с «Зенитом», как для болельщиков гостей, так и для болельщиков нашего клуба в аналогичных секторах трибуны Д. Также обращаю внимание, что меморандум распространял свое действие на стадион «Петровский», – сказал функционер.

Атаманенко подчеркнул, что сейчас договоренностей относительно стоимости билетов между «Спартаком» и «Зенитом» не существует.

«Не было ни переговоров, ни даже инициатив обсуждения вопроса от «Зенита» на эту тему, как до начала сезона, так и по ходу сезона до начала продаж билетов на матч «Спартак» – «Зенит». Единственным контактом по данному вопросу уже через несколько дней после старта продаж билетов на этот матч был телефонный звонок от моего коллеги, коммерческого директора «Зенита» Дмитрия Манкина, во время которого он задал вопрос, можем ли мы снизить цены в гостевые сектора с 1500 рублей до 1000 рублей.

На данный вопрос был предоставлен, надеюсь, исчерпывающий и логичный ответ о том, что между нашими клубами нет договоренностей на текущий сезон, что продажи уже идут, что мы не можем продавать билеты для болельщиков гостей по цене ниже, чем цена на билеты для домашних болельщиков на аналогичные сектора трибуны Д, поскольку это будет несправедливо по отношению к нашим болельщикам.

Хотелось бы отметить, что на сезон-2017/18 были заморожены цены на абонементы на домашние матчи «Спартака» на «Открытие Арене», но при этом произошло плановое повышение цен, которые не менялись два предыдущих сезона, на билеты – как на домашние, так и на гостевые сектора, в том числе на матчи первой категории. Мы четко следуем требованиям регламента РФПЛ и устанавливаем цены в гостевые сектора не выше, чем на места аналогичной категории для домашних болельщиков», – сказал коммерческий директор «Спартака».

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