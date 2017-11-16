Хайо Зеппельт: «Тягачев призвал расстрелять Родченкова! Как долго еще МОК будет это терпеть?»
Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт прокомментировал слова почетного президента ОКР Леонида Тягачева о Григории Родченкове.
«Как долго еще МОК будет это терпеть? Тягачев призвал расстрелять Родченкова, «как это сделал бы Сталин»!
И что, не будет никаких последствий? Томас Бах опять будет молчать?» – написал Зеппельт в своем твиттере.
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