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    Хайо Зеппельт: «Тягачев призвал расстрелять Родченкова! Как долго еще МОК будет это терпеть?»

    Теги допинг МОК Леонид Тягачев Томас Бах Хайо Зеппельт Григорий Родченков

    Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт прокомментировал слова почетного президента ОКР Леонида Тягачева о Григории Родченкове.

    «Как долго еще МОК будет это терпеть? Тягачев призвал расстрелять Родченкова, «как это сделал бы Сталин»!

    И что, не будет никаких последствий? Томас Бах опять будет молчать?» – написал Зеппельт в своем твиттере.

    «Поступил так, как подсказала совесть. Ни копейки от Зеппельта не получил». Русский спорт продолжают прессовать

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