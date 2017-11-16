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    НБА. «Бостон» – «Голден Стэйт», «Финикс» сыграет с «Хьюстоном»

    Теги результаты Бостон Голден Стэйт Хьюстон Финикс НБА

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча. В Бостоне сразятся лидеры конференций и обладатели самых продолжительных победных серий в лиге прямо сейчас – «Селтикс» (13) и «Уорриорз» (7).

    «Финикс» на своей арене сыграет с «Хьюстоном», в состав которого возвращается Крис Пол.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Голден Стэйт
    Дата проведения
    17 ноября, 04.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Хьюстон
    Дата проведения
    17 ноября, 06.30, «US Airways Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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