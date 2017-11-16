«Боруссия» отстранила Обамеянга от матча со «Штутгартом» за посещение ночного клуба в Барселоне
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит матч 12-го тура бундеслиги со «Штутгартом».
28-летний габонец был отстранен от игры по дисциплинарным причинам.
Как сообщает Bild, решение принято в связи с тем, что во время паузы на матчи сборных Обамеянг летал в Барселону.
В инстаграм попали фотографии и видео отдыха Обамеянга и его брата Вилли в ночном клубе Shôko. На столе у братьев было шампанское.
Ранее навестил бывшего партнера по «Боруссии» Усмана Дембеле, теперь выступающего за «Барселону».
Подробную статистику Обамеянга, который не забивает на протяжении 476 минут, можно посмотреть здесь.
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