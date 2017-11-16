«Боруссия» отстранила Обамеянга от матча со «Штутгартом» за посещение ночного клуба в Барселоне

Нападающий дортмундской Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит матч 12-го тура бундеслиги со .

28-летний габонец был отстранен от игры по дисциплинарным причинам.

Как сообщает Bild, решение принято в связи с тем, что во время паузы на матчи сборных Обамеянг летал в Барселону.

В инстаграм попали фотографии и видео отдыха Обамеянга и его брата Вилли в ночном клубе Shôko. На столе у братьев было шампанское.

Ранее навестил бывшего партнера по Усмана Дембеле, теперь выступающего за «Барселону».

Подробную статистику Обамеянга, который не забивает на протяжении 476 минут, можно посмотреть здесь.