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    «Боруссия» отстранила Обамеянга от матча со «Штутгартом» за посещение ночного клуба в Барселоне

    Теги Боруссия Дортмунд Штутгарт бундеслига Германия происшествия Вилли Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Усман Дембеле

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит матч 12-го тура бундеслиги со «Штутгартом».

    28-летний габонец был отстранен от игры по дисциплинарным причинам.

    Как сообщает Bild, решение принято в связи с тем, что во время паузы на матчи сборных Обамеянг летал в Барселону.

    В инстаграм попали фотографии и видео отдыха Обамеянга и его брата Вилли в ночном клубе Shôko. На столе у братьев было шампанское.

    Ранее навестил бывшего партнера по «Боруссии» Усмана Дембеле, теперь выступающего за «Барселону».

    Подробную статистику Обамеянга, который не забивает на протяжении 476 минут, можно посмотреть здесь.

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