Президент WADA: «Просто не укладывается в голове, почему Россия не признает доклад Макларена»
Президент WADA Крэйг Риди прокомментировал решение организации не восстанавливать РУСАДА в своих правах.
– Остались два пункта, которые, подчеркиваю, были согласованы всеми сторонами.
У меня как главы WADA просто нет права сказать сейчас: «Окей, извините, мы убираем эти требования и восстанавливаем вас». Это выглядело бы крайне странно.
– Сейчас вы начинаете совместное расследование со Следственным комитетом РФ?
– Мы ответили Следственному комитету, что готовы сотрудничать, приняли предложение. И сделали запрос, чтобы нам дали доступ к московской лаборатории. Сейчас это самое важное.
– Вы согласны, что пункт о признании доклада Макларена – это не вопрос к РУСАДА?
– Для нас важно понимать, что все задействованные институты признают совершенные ошибки, вынесли из прошлого уроки.
Мы хотим восстановить РУСАДА, но прежде нам необходимо получить это признание от руководства России.
– Вы понимаете, почему этот пункт не выполняется?
– Это же просто не укладывается в голове, почему доклад не признается. Возможно, дело в том, что мы живем в разных культурах, в разных частях мира.
Все проблемы в формулировках. В конце концов, может, найдутся какие-то новые слова, но сейчас наш комитет по соответствию использует те же формулировки, которые использовал в своем докладе Ричард Макларен, и не собирается их менять, – рассказал Риди.
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