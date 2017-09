Мексика вышла на ЧМ-2018. Известно уже 5 участников из 32

Сборная Мексики одержала победу над Панамой (1:0) в квалификации ЧМ-2018 в Северной Америке.

Благодаря этой победе мексиканцы обеспечили себе выход в финальную часть чемпионата мира в России. После 7 матчей команда имеет 17 очков и уже не опустится ниже третьего места.

Таким образом, на сегодня известны уже 5 участников ЧМ-2018 – Россия (хозяйка турнира), Бразилия, Иран, Япония и Мексика.

