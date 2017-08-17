«Зенит» уступил «Утрехту», «Реал» выиграл Суперкубок Испании и другие новости утра

1. В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» уступил «Утрехту» (0:1). Манчини говорит, что ему нужно время, Фурсенко сетует на усталость и график.

2. «Реал» и во втором матче победил «Барселону» (2:0), завоевав Суперкубок Испании.

3. Объявлен состав сборной России на матч с «Динамо». Черчесов позвал Караваева, Рауша и много других новичков.

4. Назначение дня – Александр Григорян в «Арарате», главный трансфер – Гюльфи Сигурдссон в «Эвертоне» за 45 миллионов фунтов.

5. Апелляцию «Реала» отклонили. Роналду пропустил ответное класико и не сыграет в первых 4 турах примеры. Сам Криштиану считает, что это травля.

6. СКА обыграл сборную Канады (3:0) на Турнире имени Пучкова. Олег Знарок особых эмоций не испытал по этому поводу.

7. Алексей Марченко вернулся в КХЛ и подписал трехлетний контракт с ЦСКА.

8. Рамзан Кадыров занялся реформой российского судейства. Предлагает ввести базовый оклад и бонусы.

9. Усэйн Болт все-таки попробует себя в футболе – он сыграет за «Манчестер Юнайтед» в благотворительном матче против «Барселоны».

10. Флойд Мэйвезер, которого Заб Джуда нокаутировал во время спарринга, откажется от секса перед боем с Конором МакГрегором, а вот ирландец – вряд ли.

11. «Матч ТВ» продолжает переговоры о показе матчей испанского чемпионата, но, кажется, надежд на успех мало.

12. Леон Драйзайтль теперь надолго в «Эдмонтоне»: контракт на 8 лет, зарплата – 8,5 миллиона долларов в год.

13. Инсайды из НБА. Джеймс покинет «Кэвз» в 2018 году из-за плохих отношений с боссами.

14. Девятая ракетка мира Кеи Нисикори досрочно завершил сезон из-за травмы запястья.

Цитата дня. «Сначала он защищает сторонников превосходства белой расы, а потом толкает свой дерьмовый виноградный сок» – Стив Нэш о Дональде Трампе.