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    ЦСКА подписал с Марченко трехлетний контракт

    Теги ЦСКА переходы Торонто НХЛ КХЛ Алексей Марченко

    ЦСКА объявил о подписании трехлетнего контракта с защитником Алексеем Марченко.

    Сообщалось, что сумма контракта составит 300 миллионов рублей.

    Марченко является воспитанником ЦСКА и выступал за него до 2013 года.

    Ранее «Торонто» выставил игрока на драфт отказов.

    По ходу минувшего сезона 25-летний хоккеист перешел из «Детройта» в «Торонто». Суммарно в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ он набрал 8 (1+7) очков.

    Статистику его выступлений можно увидеть здесь.

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