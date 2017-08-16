ЦСКА подписал с Марченко трехлетний контракт
ЦСКА объявил о подписании трехлетнего контракта с защитником Алексеем Марченко.
Сообщалось, что сумма контракта составит 300 миллионов рублей.
Марченко является воспитанником ЦСКА и выступал за него до 2013 года.
Ранее «Торонто» выставил игрока на драфт отказов.
По ходу минувшего сезона 25-летний хоккеист перешел из «Детройта» в «Торонто». Суммарно в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ он набрал 8 (1+7) очков.
Статистику его выступлений можно увидеть здесь.
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