ЦСКА подписал с Марченко трехлетний контракт

ЦСКА объявил о подписании трехлетнего контракта с защитником Алексеем Марченко.

Сообщалось, что сумма контракта составит 300 миллионов рублей.

Марченко является воспитанником ЦСКА и выступал за него до 2013 года.

Ранее «Торонто» выставил игрока на драфт отказов.

По ходу минувшего сезона 25-летний хоккеист перешел из «Детройта» в «Торонто». Суммарно в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ он набрал 8 (1+7) очков.

Статистику его выступлений можно увидеть здесь.