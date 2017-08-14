«Барса» проиграла «Реалу», Болт попрощался со спортом, Кокорин опять забил и другие новости утра

1. «Барселона» у себя дома проиграла «Реалу» (1:3), хотя судья удалил Роналду, а Месси забил с пенальти. Это был первый матч за Суперкубок Испании, ответный пройдет в четверг.

2. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко завоевал серебро на чемпионате мира в Лондоне. Сергей Широбоков финишировал вторым в ходьбе на 20 километров.

3. США победили в медальном зачете ЧМ по легкой атлетике. Россияне, выступавшие без флага своей страны, завоевали больше наград, чем на предыдущем ЧМ.

4. В 6-м туре РФПЛ «Зенит» разгромил «Ахмат» (4:0). Кокорин забил очередной гол и стал лидером гонки бомбардиров. «Локомотив» проиграл «Тосно» (0:2).

5. «Лацио» победил «Ювентус» (3:2) и выиграл Суперкубок Италии. Два гола были забиты в добавленное время.

6. В Лондоне прошла церемония прощания Усэйна Болта со спортом. Может, он еще вернется?

7. В 1-м туре английской премьер-лиги «МЮ» обыграл «Вест Хэм» (4:0), а «Тоттенхэм» – «Ньюкасл» (2:0).

8. Неймар забил и сделал голевую передачу в дебютном матче за «ПСЖ». Новая команда бразильца разгромила «Генгам» (3:0).

9. Сборная России по баскетболу в рамках подготовки к ЧЕ победила исландцев (82:69). Миша Кулагин набрал 20 очков.

10. В финале теннисного турнира в Монреале швейцарец Роджер Федерер уступил представителю Германии Александру Звереву. Элина Свитолина из Украины победила Каролин Возняцки в Торонто. Датчанка проиграла уже шесть финалов в сезоне.

11. Болельщики «Зенита» почтили память погибших на подводной лодке «Курск». Народ помнит больше, чем государственные телеканалы.

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