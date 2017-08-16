Рамзан Кадыров: «Надо ввести базовый оклад для судей и добавить бонусы»

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился идеями относительно изменений в судействе в чемпионате России.

«К сожалению, последний футбольный матч между клубами и «Ахмат» поднял давно наболевшую проблему в российском, да и в мировом футболе. Я ни в коем случае не обвиняю весь российский судейский корпус. Промашки бывают и в других странах, но с ними нужно бороться. Это должно стать исключением, а не правилом.

На мой взгляд, чтобы улучшить ситуацию в российском футболе, снять претензии с футбольных арбитров, мы должны пойти по аналогии с английскими коллегами: ввести базовый оклад для судей и добавить бонусы за хорошо отработанные матчи.

Если судьи будут ошибаться, то они просто не получат этот бонус, и это будет отражаться в том числе и на рейтинге судьи. Тогда у рефери появится мотивация судить честно и беспристрастно. Чтобы каждый матч не вызывал сомнений ни у кого. Итог: и наш футбол станет честнее, и добросовестные арбитры – лучше.

Сейчас как такового наказания для арбитров не предусмотрено. Максимум, что может грозить, – отстранение от одной или нескольких игр, чтобы отдохнуть. А команды тем временем из-за судейских ошибок теряют важные для себя очки, места в еврокубках и мотивацию», – написал политик.

Руководитель Чечни остался недоволен работой арбитра Игоря Федотова, судившего матч, в котором проиграл «Зениту» (0:4).