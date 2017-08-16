Фурсенко о поражении от «Утрехта»: «Тяжело играть через два дня на третий, еще и в Европе»

Президент Сергей Фурсенко рассказал о поражении в матче раунда плей-офф против «Утрехта» (0:1).

«Утрехт» – это довольно крепкая команда, у нее бешеная поддержка болельщиков. Мы сыграли на фоне усталости, через два дня на третий тяжело играть, еще и в Европе.

Но не хочу оправдывать, играли не очень быстро и академично.

Следующий матч обязательно надо выигрывать при своих болельщиках. Я надеюсь, что будет полный стадион, и мы выйдем дальше», – сказал Фурсенко.

Сергей Фурсенко: «Утрехт» – это голландский середняк, вполне проходимый»