Фурсенко о поражении от «Утрехта»: «Тяжело играть через два дня на третий, еще и в Европе»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о поражении в матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта» (0:1).
«Утрехт» – это довольно крепкая команда, у нее бешеная поддержка болельщиков. Мы сыграли на фоне усталости, через два дня на третий тяжело играть, еще и в Европе.
Но не хочу оправдывать, играли не очень быстро и академично.
Следующий матч обязательно надо выигрывать при своих болельщиках. Я надеюсь, что будет полный стадион, и мы выйдем дальше», – сказал Фурсенко.
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