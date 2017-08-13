«Спартак» проиграл ЦСКА, Ласицкене победила на ЧМ и другие новости утра

1. В центральном матче 6-го тура РФПЛ «Спартак» проиграл ЦСКА (1:2). Армейцы уступали в счете, но затем провели комбо-атаку, забив на 83-й и 84-й минутах.

2. Россиянка Мария Ласицкене выиграла чемпионат мира по прыжкам в высоту. Кстати, она сделала это второй раз подряд. Большой привет призерам Олимпиады в Рио, где Мария не выступала.

3. «Анжи» проиграл «Динамо» (1:3), и Александр Григорян подал в отставку в прямом эфире. Как-то не вандефульно.

4. Усэйн Болт в своем последнем забеге получил травму, и ямайская эстафетная команда осталась без медалей. Смазанное завершение карьеры великого рекордсмена.

5. В 1-м туре английской премьер-лиги «Челси» неожиданно проиграл «Бернли» (2:3). «Ливерпуль» не удержал победу в матче с «Уотфордом» (3:3), «Манчестер Сити» взял свое во встрече с «Брайтоном» (2:0).

6. Закончился чемпионат мира по Dota 2. Выиграла Team Liquid, российские команды – на 6-м и 8-м местах.

7. «Халл» Слуцкого уничтожил «Бертон» во 2-м туре чемпионшипа – 4:1. Английские болелы уже распевают имя Лени.

8. Сборная России по баскетболу в рамках подготовки к Евробаскету разгромила команду Германии (89:60).

9. «Барселона» готова оформить трансфер Паулиньо.

10. Зидан согласовал новый контракт с «Реалом». Однако тренер заявил, что это ничего и не значит.

11. Жулиано ушел из «Зенита» в «Фенербахче». Впрочем, «Трабзонспор» все еще претендует на бразильца и даже подал жалобу в ФИФА.

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Метатель молота Пронкин: «Российский футбол не смотрю. Обидно, что к нему столько внимания».