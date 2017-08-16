Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Матч ТВ»: «Ценовые ожидания испанской Ла Лиги намного превышают возможности нашего рынка»

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Сельта Вильярреал Атлетико Атлетик Бетис Реал Сосьедад примера Испания бизнес телевидение Профессиональная футбольная лига Испании Матч ТВ

    «Матч ТВ» продолжает переговоры касательно трансляций игр испанского чемпионата.

    «Матч ТВ» стремится дать зрителям возможность посмотреть лучшие спортивные трансляции, но в условиях телерынка это не всегда представляется возможным. Иногда цена, которую требуют правообладатели, необоснованно завышена. 

    «Матч ТВ» регулярно проводит анализ стоимости трансляций спортивных соревнований и их рентабельности. Ценовые ожидания владельцев прав на показ в России чемпионата Испании по футболу намного превышают возможности нашего рынка. Переговоры с Ла Лигой не заканчивались и идут уже давно. Помимо нас есть и агентства, которые также осуществляют попытки приобрести права. 

    Мы не прекращаем переговоры и продолжим поиски общих точек соприкосновения с Ла Лигой или агентствами, которые владеют спортивными правами. Мы ценим нашего зрителя и хотели бы вернуть чемпионат Испании на «Матч ТВ» и тематические каналы. Но это не означает, что мы готовы заплатить цену, которая больше экономически обоснованной. В любом случае всегда можно пытаться найти компромисс», – описали ситуацию в пресс-службе канала.

    «Матч ТВ», у вас воруют, а вам все равно

    Правительство России выделит «Матч ТВ» миллиард рублей на трансляцию Универсиады-2019

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться