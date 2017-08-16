«Матч ТВ»: «Ценовые ожидания испанской Ла Лиги намного превышают возможности нашего рынка»

продолжает переговоры касательно трансляций игр испанского чемпионата.

«Матч ТВ» стремится дать зрителям возможность посмотреть лучшие спортивные трансляции, но в условиях телерынка это не всегда представляется возможным. Иногда цена, которую требуют правообладатели, необоснованно завышена.



«Матч ТВ» регулярно проводит анализ стоимости трансляций спортивных соревнований и их рентабельности. Ценовые ожидания владельцев прав на показ в России чемпионата Испании по футболу намного превышают возможности нашего рынка. Переговоры с Ла Лигой не заканчивались и идут уже давно. Помимо нас есть и агентства, которые также осуществляют попытки приобрести права.



Мы не прекращаем переговоры и продолжим поиски общих точек соприкосновения с Ла Лигой или агентствами, которые владеют спортивными правами. Мы ценим нашего зрителя и хотели бы вернуть чемпионат Испании на «Матч ТВ» и тематические каналы. Но это не означает, что мы готовы заплатить цену, которая больше экономически обоснованной. В любом случае всегда можно пытаться найти компромисс», – описали ситуацию в пресс-службе канала.

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