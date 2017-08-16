Григорян возглавил московский «Арарат»

Александр Григорян стал новым главным тренером московского .

Контракт рассчитан на три года.

На минувших выходных Григорян заявил об отставке с поста главного тренера «Анжи». Руководство махачкалинского клуба ее приняло.

В конце июля «Арарат» покинул тренер Сергей Булатов. До назначения Григоряна исполняющим обязанности главного тренера был Аркадий Имреков.

Фото: твиттер московского «Арарата»