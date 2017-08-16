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    Григорян возглавил московский «Арарат»

    Теги трансферы второй дивизион фото Аркадий Имреков Александр Григорян Арарат Москва

    Александр Григорян стал новым главным тренером московского «Арарата».

    Контракт рассчитан на три года.

    На минувших выходных Григорян заявил об отставке с поста главного тренера «Анжи». Руководство махачкалинского клуба ее приняло.

    В конце июля «Арарат» покинул тренер Сергей Булатов. До назначения Григоряна исполняющим обязанности главного тренера был Аркадий Имреков.

    Фото: твиттер московского «Арарата»

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