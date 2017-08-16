Роберто Манчини о поражении от «Утрехта»: «Нужно время, чтобы сделать сильную команду»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги первого матча отборочного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (0:1).
- Согласны ли вы с тем, что поражение абсолютно заслуженное? Почему команда так слабо сыграла в атаке?
– Мы играли не лучшим образом – это правда. Нельзя забывать, что последний наш матч состоялся в воскресенье вечером, а «Утрехт» играл в пятницу.
- Ожидали ли вы подобный напор от голландцев?
–- Каждая игра в Голландии сложна. К сожалению, сами допускали ошибки. В первой половине соперник активно прессинговал нас, во втором тайме мы сравняли игру, но допускали помарки в защитных действиях.
- Вы уже знаете, что измените во втором матче?
– У нас впереди матч в чемпионате России, затем уже вторая встреча с «Утрехтом». Соответственно, после нее мы уже будем думать об ответной встрече.
- Не жалеете, что решили перенести матч на день раньше?
– Тут проблема связана с полицией – они не хотели, чтобы в один день были сыграны два матча – один в Амстердаме, другой в Утрехте. Поэтому игра была перенесена.
- Почему «Зенит» было не узнать. С чем это связано?
– Нам нужно время. Костяк команды, как вы знаете, еще не сложился. У нас поменялось много футболистов. Иногда мы действительно проводим не самые лучшие матчи, но чтобы сделать сильную команду, нужно время, – сказал Манчини.
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