Роберто Манчини о поражении от «Утрехта»: «Нужно время, чтобы сделать сильную команду»

Главный тренер Роберто Манчини подвел итоги первого матча отборочного раунда против «Утрехта» (0:1).

- Согласны ли вы с тем, что поражение абсолютно заслуженное? Почему команда так слабо сыграла в атаке?

– Мы играли не лучшим образом – это правда. Нельзя забывать, что последний наш матч состоялся в воскресенье вечером, а играл в пятницу.

- Ожидали ли вы подобный напор от голландцев?

–- Каждая игра в Голландии сложна. К сожалению, сами допускали ошибки. В первой половине соперник активно прессинговал нас, во втором тайме мы сравняли игру, но допускали помарки в защитных действиях.

- Вы уже знаете, что измените во втором матче?

– У нас впереди матч в чемпионате России, затем уже вторая встреча с . Соответственно, после нее мы уже будем думать об ответной встрече.

- Не жалеете, что решили перенести матч на день раньше?

– Тут проблема связана с полицией – они не хотели, чтобы в один день были сыграны два матча – один в Амстердаме, другой в Утрехте. Поэтому игра была перенесена.

- Почему было не узнать. С чем это связано?

– Нам нужно время. Костяк команды, как вы знаете, еще не сложился. У нас поменялось много футболистов. Иногда мы действительно проводим не самые лучшие матчи, но чтобы сделать сильную команду, нужно время, – сказал Манчини.