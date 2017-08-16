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    Роберто Манчини о поражении от «Утрехта»: «Нужно время, чтобы сделать сильную команду»

    Теги Зенит Роберто Манчини Утрехт Лига Европы

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги первого матча отборочного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (0:1).

    - Согласны ли вы с тем, что поражение абсолютно заслуженное? Почему команда так слабо сыграла в атаке?

    – Мы играли не лучшим образом – это правда. Нельзя забывать, что последний наш матч состоялся в воскресенье вечером, а «Утрехт» играл в пятницу.

    - Ожидали ли вы подобный напор от голландцев?

    –- Каждая игра в Голландии сложна. К сожалению, сами допускали ошибки. В первой половине соперник активно прессинговал нас, во втором тайме мы сравняли игру, но допускали помарки в защитных действиях.

    - Вы уже знаете, что измените во втором матче?

    – У нас впереди матч в чемпионате России, затем уже вторая встреча с «Утрехтом». Соответственно, после нее мы уже будем думать об ответной встрече.

    - Не жалеете, что решили перенести матч на день раньше?

    – Тут проблема связана с полицией – они не хотели, чтобы в один день были сыграны два матча – один в Амстердаме, другой в Утрехте. Поэтому игра была перенесена.

    - Почему «Зенит» было не узнать. С чем это связано?

    – Нам нужно время. Костяк команды, как вы знаете, еще не сложился. У нас поменялось много футболистов. Иногда мы действительно проводим не самые лучшие матчи, но чтобы сделать сильную команду, нужно время, – сказал Манчини.

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