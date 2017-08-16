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    Караваев, Рауш, Стоцкий и Заболотный вошли в расширенный состав сборной России на игру с «Динамо»

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    Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав сборной на товарищеский матч с «Динамо».

    В расширенный список вошли 28 человек.

    Вратари: Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»), Андрей Синицын («Краснодар»);

    Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин (все – «Рубин»), Вячеслав Караваев («Спарта», Чехия), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба – «Тосно»).

    Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив»), Далер Кузяев («Зенит»), Магомед Митришев («Ахмат»), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин»), Вячеслав Подберезкин («Краснодар»), Константин Рауш («Кельн». Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания);

    Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Владимир Ильин («Урал»), Максим Канунников («Рубин»), Кирилл Панченко («Динамо»).

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