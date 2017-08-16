Караваев, Рауш, Стоцкий и Заболотный вошли в расширенный состав сборной России на игру с «Динамо»

Тренерский штаб сборной России во главе со назвал состав сборной на товарищеский матч с «Динамо».

В расширенный список вошли 28 человек.

Вратари: Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов ( ), Андрей Синицын («Краснодар»);

Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин (все – «Рубин»), Вячеслав Караваев («Спарта», Чехия), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Марио Фернандес ( ), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба – «Тосно»).

Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – ), Далер Кузяев («Зенит»), Магомед Митришев («Ахмат»), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев ( ), Вячеслав Подберезкин («Краснодар»), Константин Рауш («Кельн». Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»), («Вильярреал», Испания);

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Владимир Ильин («Урал»), Максим Канунников («Рубин»), Кирилл Панченко ( ).