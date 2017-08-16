Роналду пропустит 5 матчей, апелляцию «Реала» отклонили
Апелляционный комитет Королевской испанской федерации футбола официально отклонил обращение «Реала» по поводу дисквалификации нападающего Криштиану Роналду на пять матчей.
Мадридский клуб хотел добиться смягчения наказания, вынесенного за то, что 32-летний форвард в первой игре за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) толкнул арбитра Рикардо Бенгоэчеа.
Роналду атаковал судью после того, как рефери показал португальцу красную карточку. «Реал» надеялся, что, по крайней мере, вторая желтая карточка – за симуляцию, будет отменена.
Таким образом, Роналду пропустит ответный матч с «Барселоной» в рамках Суперкубка Испании и четыре первых тура примеры. Он не сыграет с «Депортиво», «Валенсией», «Леванте» и «Реалом Сосьедад».
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