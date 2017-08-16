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    Роналду о дисквалификации: «Это кажется чрезмерным и смехотворным. Это травля!»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания дисквалификации судьи Суперкубок Испании Федерация футбола Испании Рикардо Бенгоэчеа

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду отреагировал на то, что Королевская испанская федерация футбола оставила в силе его пятиматчевую дисквалификацию.

    «Невозможно оставаться невосприимчивым к этой ситуации. Пять игр!

    Мне это кажется чрезмерным и смехотворным. Такое называют травлей!

    Спасибо моим товарищам за поддержку, спасибо болельщикам!» – написал Роналду.

    Нападающий был наказан за то, что в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) толкнул арбитра Рикардо Бенгоэчеа, получив красную карточку.

    Дисквалификация распространяется на Суперкубок Испании и матчи примеры.

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