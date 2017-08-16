Роналду о дисквалификации: «Это кажется чрезмерным и смехотворным. Это травля!»

Форвард Криштиану Роналду отреагировал на то, что Королевская испанская федерация футбола оставила в силе его пятиматчевую дисквалификацию.

«Невозможно оставаться невосприимчивым к этой ситуации. Пять игр!

Мне это кажется чрезмерным и смехотворным. Такое называют травлей!

Спасибо моим товарищам за поддержку, спасибо болельщикам!» – написал Роналду.

Нападающий был наказан за то, что в первом матче за с «Барселоной» (3:1) толкнул арбитра Рикардо Бенгоэчеа, получив красную карточку.

Дисквалификация распространяется на Суперкубок Испании и матчи примеры.