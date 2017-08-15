Роналду дисквалифицировали, «Барса» купила Паулиньо, Каспаров сыграл с Карякиным и другие новости утра

1. Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей за толчок судьи. «Реал» подаст апелляцию.

2. Паулиньо перешел в «Барселону» из «Гуанчжоу Эвергранд» за 40 миллионов евро.

3. Рафаэль Надаль станет первой ракеткой мира.

4. Зе Луиш выбыл на две недели и пропустит матч с «Локомотивом».

5. «Валенсия» хочет от «Спартака» больше 20 миллионов евро за Эсекиэля Гарая.

6. На турнире в Сент-Луисе Каспаров и Карякин сыграли вничью в рапиде. Гарри Кимович ранее дал понять, что о возвращении в спорт речи не идет.

7. В рамках предсезонных хоккейных турниров «Магнитка» проиграла «Трактору», «Локомотив» победил минское «Динамо», СКА превзошел «Сочи».

8. «Торонто» поместил Марченко на драфт отказов. Защитник вернется в КХЛ.

9. Евгений Малкин не собирается в КХЛ. А «Бостон» может обменять Давида Пастрняка.

10. Хави Гарсия подписал контракт с «Бетисом». Теперь он может бить соперников локтями в теплой Испании.

11. Арбитр Федотов получил «неуд» за матч «Зенит» – «Ахмат» (4:0).

Цитата дня: Рамзан Кадыров: «Симпатизируя «Зениту», арбитр вредит отношениям между Чечней и Петербургом».