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    Роналду дисквалифицировали, «Барса» купила Паулиньо, Каспаров сыграл с Карякиным и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей за толчок судьи. «Реал» подаст апелляцию.

    2. Паулиньо перешел в «Барселону» из «Гуанчжоу Эвергранд» за 40 миллионов евро.

    3. Рафаэль Надаль станет первой ракеткой мира.

    4. Зе Луиш выбыл на две недели и пропустит матч с «Локомотивом».

    5. «Валенсия» хочет от «Спартака» больше 20 миллионов евро за Эсекиэля Гарая.

    6. На турнире в Сент-Луисе Каспаров и Карякин сыграли вничью в рапиде. Гарри Кимович ранее дал понять, что о возвращении в спорт речи не идет.

    7. В рамках предсезонных хоккейных турниров «Магнитка» проиграла «Трактору», «Локомотив» победил минское «Динамо», СКА превзошел «Сочи».

    8. «Торонто» поместил Марченко на драфт отказов. Защитник вернется в КХЛ.

    9. Евгений Малкин не собирается в КХЛ. А «Бостон» может обменять Давида Пастрняка.

    10. Хави Гарсия подписал контракт с «Бетисом». Теперь он может бить соперников локтями в теплой Испании.

    11. Арбитр Федотов получил «неуд» за матч «Зенит» – «Ахмат» (4:0).

    Цитата дня: Рамзан Кадыров: «Симпатизируя «Зениту», арбитр вредит отношениям между Чечней и Петербургом».

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