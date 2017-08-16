НХЛ. Драйзайтль подписал контракт с «Эдмонтоном» на 8 лет с зарплатой 8,5 млн долларов в год

Нападающий Леон Драйзайтль заключил с клубом новый контракт.

Соглашение с немецким форвардом рассчитано на 8 лет, до конца сезона-2024/25.

Средняя годовая зарплата 21-летнего хоккеиста по условиям сделки составит 8,5 миллионов долларов.

Драйзайтль выступает за «Эдмонтон» с 2014-го года. В минувшем сезоне он в 82 матчах регулярного чемпионата набрал 77 очков (29+48). В Кубке Стэнли на его счету 16 очков (6+10) в 13 матчах.