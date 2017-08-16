Нисикори завершил сезон из-за травмы

Девятая ракетка мира , ранее на этой неделе снявшийся с «Мастерса» в Цинциннати, досрочно завершил сезон из-за травмы запястья.

«Два дня назад на тренировке Кеи выполнил подачу и услышал хлопок в своем запястье. Мы сразу поехали на МРТ, а вчера – на прием к очень известному специалисту по запястьям, который работает со многими питчерами МЛБ.

Сегодня мы были у еще одного специалиста, а результаты МРТ отправили еще трем, чтобы получить разные независимые мнения. В результате все сошлись на том, что у Кеи разрыв одного из сухожилий правого запястья.

Пока что мы решили воздержаться от операции, и Кеи просто ходит с шиной. Когда через несколько недель спадет отек, мы решим, что делать дальше.

Кеи снимается со всех оставшихся турниров сезона и будет работать, чтобы вернуться в следующем году», – говорится в заявлении менеджера японского спортсмена.

27-летний Нисикори в этом сезоне выиграл 30 матчей и сыграл в двух финалах (Брисбен проиграл Григору Димитрову, Буэнос-Айрес – Александру Долгополову), а также дошел до четвертьфинала «Ролан Гаррос».

Добавим, ранее сезон из-за травм уже завершили Новак Джокович (правый локоть) и Стэн Вавринка (перенес уже две операции на колене). Энди Маррей не играл с «Уимблдона» из-за проблем с бедром.