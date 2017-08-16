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    Заб Джуда нокаутировал Флойда Мэйвезера во время спарринга

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Заб Джуда Конор МакГрегор

    Экс-чемпион мира по боксу Заб Джуда, который помогает Флойду Мэйвезеру готовиться к бою с Конором МакГрегором, отправил своего партнера в нокаут на тренировке.

    Репортер The Las Vegas Post Марио Сандерс сообщил со ссылкой на свои источники в команде Мэйвезера, что боксеры устроили размен во время спарринга, и после одного из ударов 39-летнего Джуды Флойд оказался на настиле ринга. После этого Мэйвезер остановил тренировку и выгнал всех из зала.

    Напомним, что Джуда и Мэйвезер встречались в титульном бою в 2006 году. Победу единогласным решением судей одержал тогда Флойд.

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