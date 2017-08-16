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    «Эвертон» приобрел Сигурдссона у «Суонси» за 45 млн фунтов

    Теги Эвертон премьер-лига Англия трансферы фото Суонси Гюльфи Сигурдссон

    «Эвертон» объявил о переходе полузащитника «Суонси» Гюльфи Сигурдссона.

    27-летний игрок сборной Исландии подписал с новым клубом контракт до лета 2022 года.

    Сумма трансфера стала рекордной для «Эвертона». По информации Sky Sports, «Суонси» получил 45 миллионов фунтов.

    Подробную статистику выступлений Сигурдссона вы можете посмотреть здесь.

    Фото: официальный сайт «Эвертона»

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