Олег Знарок: «Это не первая моя победа над сборной Канады. Особых эмоций не испытываю»

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал исход матча против сборной Канады на Турнире имени Пучкова (3:0).

– Это не первая моя победа над сборной Канады. Особых эмоций по этому поводу не испытываю.

По накалу совершенно не предсезонный матч получился. Игра получалась очень быстрой. Поначалу нас очень быстро накрывали, потом, конечно, приспособились.

Посмотрели на этом фоне наших игроков. В так не играют? Канадцы – всегда канадцы.

Не удалось реализовать моменты, потому что команда под нагрузками. Если глобально разбирать, то, конечно, у СКА были ошибки.

- На руку ли сборной России, что игроки не едут на Олимпиаду?

– Двоякий вопрос, не буду на него отвечать, у меня свое мнение на этот счет.

По уровню самоотдачи сборная Канады – самый серьезный соперник. Играли сегодня неплохо, хоть нам и было тяжело. Мы довольны победой, – сказал Знарок.