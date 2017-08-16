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    Турнир имени Пучкова. «Йокерит» сыграет с «Северсталью», СКА – со сборной Канады

    Теги Северсталь СКА результаты сборная Канады Йокерит КХЛ Турнир имени Пучкова

    Сегодня в Санкт-Петербурге пройдут очередные матчи турнира имени Пучкова. 

    Турнир имени Пучкова

    Группа А

    СКА – сборная Канады – 19.30

    Положение команд: СКА – 3 очка (1 матч), сборная Канады – 3 (1), «Сочи» – 0 (2)

    Группа B

    Йокерит – Северсталь – 15.00

    Положение команд: «Йокерит» – 3 очка (1 матч), «СКА-Нева» – 3 (2), «Северсталь» – 0 (1).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

     

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