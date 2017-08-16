Турнир имени Пучкова. «Йокерит» сыграет с «Северсталью», СКА – со сборной Канады
Сегодня в Санкт-Петербурге пройдут очередные матчи турнира имени Пучкова.
Турнир имени Пучкова
Группа А
СКА – сборная Канады – 19.30
Положение команд: СКА – 3 очка (1 матч), сборная Канады – 3 (1), «Сочи» – 0 (2)
Группа B
Йокерит – Северсталь – 15.00
Положение команд: «Йокерит» – 3 очка (1 матч), «СКА-Нева» – 3 (2), «Северсталь» – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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