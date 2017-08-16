Гарай не перейдет в «Спартак», Шарапову позвали на US Open, «Спас» покажет хоккей с мячом и другие новости утра

1. ЦСКА в Берне победил «Янг Бойз» (1:0). Защитник хозяев Нуху забил автогол. Спор за место в групповом турнире ЛЧ продолжается. Ответный матч пройдет через неделю в Москве.

2. В других лигочемпионских играх «Ливерпуль» победил «Хоффенхайм» (2:1), а «Карабах» – «Копенгаген» (1:0).

3. Мария Шарапова получила уайлд-кард на US Open.

4. Месси, Буффон и Роналду претендуют на звание футболиста года в Европе.

5. Чемпионат России по хоккею с мячом будут транслировать на телеканале «Спас».

6. Эсекиэль Гарай не перейдет в «Спартак». «Валенсия» хотела 20 миллионов. Российский клуб был готов отдать лишь 18.

7. Вероятность перехода форварда «Гремио» Луана в «Спартак» тоже крайне мала. Усиления все нет, а ЛЧ близко…

8. «Сан-Антонио» и «Бостон» заинтересованы в разыгрывающем «Кливленда» Кайри Ирвинге.

9. Ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев ответил на критику со стороны главного редактора Sports.ru Юрия Дудя: «Какая разница, о чем спрашивать гостей в студии?».

10. Поигравший в НХЛ защитник Марченко подтвердил, что продолжит карьеру в ЦСКА. Трехлетний контракт на 300 миллионов рублей.

11. На предсезонных турнирах «Магнитка» уступила «Сибири», ЦСКА победил «Спартак», «Салават» обыграл «Адмирал», «Авангард» был сильнее «Югры», сборная Канады разделалась с «Сочи».

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Канадский бобслеист Лумсден: «Настолько зол на российских допингистов, что даже спать не могу».