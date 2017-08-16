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    «Зенит» проиграл «Утрехту» в первом матче Лиги Европы – 0:1

    Теги Зенит Утрехт Лига Европы Закария Лабьяд

    «Зенит» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы уступил «Утрехту» (0:1) в Голландии на стадионе «Гальгенвард».

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Утрехт Голландия – Зенит Россия 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    16 августа, 19.00, «Гальгенвард»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 76 Лабьяд.
    УтрехтРогор-Йенсен, Брафхейд (Думич, 89), ван Марел, ван дер Мер (Трупе, 78), Эмануэлсон, Лабьяд, Аюб, Керк (Гертлер, 79), ван де Стрек, Клайбер, Дессерс.
    ЗенитЛунев, Маммана, Кришито, Иванович, Смольников, Ерохин, Паредес, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Кокорин (Дзюба, 89), Дриусси (Полоз, 57).
    Предупреждения:
    Клайбер (61), Аюб (86).

    Календарь Лиги Европы

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