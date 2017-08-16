«Зенит» проиграл «Утрехту» в первом матче Лиги Европы – 0:1
«Зенит» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы уступил «Утрехту» (0:1) в Голландии на стадионе «Гальгенвард».
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 16 августа, 19.00, «Гальгенвард»
- Гол:
- 1:0 – 76 Лабьяд.
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Утрехт –
Рогор-Йенсен, Брафхейд (Думич, 89), ван Марел, ван дер Мер (Трупе, 78), Эмануэлсон, Лабьяд, Аюб, Керк (Гертлер, 79), ван де Стрек, Клайбер, Дессерс.
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Зенит –
Лунев, Маммана, Кришито, Иванович, Смольников, Ерохин, Паредес, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Кокорин (Дзюба, 89), Дриусси (Полоз, 57).
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