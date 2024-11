Безумная дискотека лучших танцоров мира: 11 мелодий за три минуты!

Рекордсмены мира Мэдисон Чок и Эван Бейтс удивляют ритм-танцем этого сезона.

Меньше чем за три минуты они зажигают под 11 мелодий!

Тема ритм-танца – три десятилетия в музыке, Чок и Бейтс взяли все

Международный союз конькобежцев (ISU) увлеченно знакомит болельщиков с музыкальными эпохами. В этом сезоне остановиться на одном десятилетии не смогли, поэтому тема ритм-танца – социальные танцы и музыкальные стили 50-60-70-х.

В ISU обозначили и стили (хотя фигуристы могут выходить за их рамки): рок-н-ролл, джиттербаг, твист, хастл и диско. Курс на развлекательные постановки понятен – спортсмены должны вовлечь зрителей в эту дискотеку.

Вряд ли в Союзе думали, что кто-то попробует объединить сразу три десятилетия. Все-таки они так не похожи, а просто удержаться на одном общем веселье сложно.

Вызов приняли двукратные чемпионы мира из США Мэдисон Чок и Эван Бейтс. И если их главные соперники – канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье – из танца в танец меняют костюмы, то Чок и Бейтс пошли дальше – они смешали все стили в одном танце.

Аттракцион с костюмами на льду: для каждого старта – новый наряд из вселенной Барби

«Мы решили, что нам нравятся все десятилетия в музыке. Так что мы хотим создать путешествие сквозь десятилетия, показать эволюцию танцев от 1950-х до 1970-х. Нам было так весело разучивать эти танцы», – рассказала Мэдисон.

«Мне кажется удачной эта трехлетняя история. У нас были 80-е, сейчас 50-60-70-е, а в следующем сезоне будет современная музыка. Я сторонник инноваций. Мы ведь все видели кучу танцев под латиноамериканские ритмы, танго», – Эван уже ждет возможности поставить программу под ритмы нулевых.

Показать несколько стилей в одном танце реально, а вот отразить это в наряде было бы сложно. Не делать же платье-трансформер на каждый музыкальный отрывок. Поэтому Чок и Бейтс выбрали классику: у него – синий костюм, у нее – коктейльное платье красного цвета. По традиции Мэдисон сама создавала наряды, в этот раз вдохновившись стилем ар-деко в архитектуре:

«Что может больше отражать стиль ар-деко, чем Эмпайр-стейт-билдинг?»

Ну о-о-очень много музыки, но такое уже было

В их ритм-танце звучат 11 мелодий. Даже простое перечисление впечатляет:

1. Саундтрек к сериалу Hawaii Five O (1968)

2. Чабби Чекер – Let’s Twist Again (1961)

3. Bill Haley & His Comets – Rock Around the Clock (1954)

4. Ray Bryant – The Madison Time (1960)

5. The Dovells – Watusi With Lucy (1964)

6. Ширли Эллис – The Nitty Gritty (1963)

7. Bee Gees – Stayin’ Alive (1977)

8. Rose Royce – Car Wash (1976)

9. The Jackson 5 – Blame It on the Boogie (1978)

10. Village People – Y.M.C.A. (1978)

11. Донна Саммер – Last Dance (1978)

Обыграли частую смену мелодий звуками музыкального автомата jukebox. Возможно, это единственный способ увязать так много знаковых треков в одной программе. Легкость постановки вяжется и с юмором: в какой-то момент Чок нажимает на лоб Бейтса и мелодия переключается.

На самом деле такой музыкальный срез эпохи – не новаторство от американцев. Первая половина их музыкального ассорти перекликается с треком Swing the Mood британской поп-группы Jive Bunny and the Mastermixers (сравнить можно здесь ).

В 1989-м попурри из главных хитов рок-н-ролла 1950-х взорвало британские чарты – и по итогам года стало вторым самым продаваемым синглом в Великобритании. В Swing the Mood за 6 минут звучат 14 треков, есть пересечения с программой Чок и Бейтса – Let’s Twist Again и Rock Around the Clock.

Концепцию приняли не все. Так, Екатерина Боброва, комментировавшая Гран-при США на Okko, отметила: «Я насчитала 11 музыкальных кусочков. Мне пока помешал этот факт – хочется наслаждаться музыкой, только начинаешь петь какой-то припев, он доигрывает – и сразу идет смена ритма».

А вот уже подготовленные зрители на Гран-при Японии каждую смену композиций встречали восторгом. Мэдисон и Эвану все-таки удалось завлечь болельщиков в свою дискотеку.

Постановка очень насыщена элементами из танцев без коньков. Есть движения из диско, фанка, рок-н-ролла (автор Спортса’’ Анастасия Жаворонкова собрала видео ). Любой зритель считает твист, который красиво выглядит на льду, и угадает знаменитые движения под Y.M.C.A.

На первом этапе Гран-при впечатление смазало падение Чок в самом начале проката. Оно не только лишило дуэт золота, но и добавило в сумбура в программу. А с таким набором музыки, деталей и отсылок рвать выступление ошибками нельзя.

В Японии все получилось без сбоев, программа сразу смотрелась не просто насыщенной, а уже сбалансированной, что для такой наполненности – успех.

После ритм-танца Чок и Бейтс привычно лидируют – с запасом почти в 7 баллов.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

NHK Trophy

Токио, Япония

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 86,32

2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 79,64

3. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 77,91

4. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 74,38

5. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 69,24

6. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 68,82

Фото: East News /AP Photo/Hiro Komae, AP Photo/Tony Gutierrez