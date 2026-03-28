Каори Сакамото: «Я благодарна, когда люди называют меня лучшей, но от этого неловко. Мне трудно представить себя на одном уровне с Мидори Ито, Сидзукой Аракавой и Мао Асадой»

Японская фигуристка Каори Сакамото заявила, что ей трудно представлять себя на одном уровне с лучшими.

Сакамото одержала победу на ЧМ-2026 в Праге и стала четырехкратной чемпионкой мира. В нынешнем сезоне она также взяла два серебра на Олимпиаде-2026 в Милане – в личном и командном турнирах.

«На Олимпиаде я получала огромное удовольствие. Уже тогда, после произвольной программы и до моего возвращения в Японию, я решила, что хочу поехать на чемпионат мира. Первой запасной была Ринка Ватанабэ, и с самого начала года я просила ее быть готовой. Вернувшись в Японию, я рассказала ей, что очень хочу поехать на свой последний ЧМ. И она сразу же ответила, что хочет посмотреть на мое выступление.

Потом я обратилась к тренерам, и мне предложили взять неделю отдыха. Но фактически я полностью отстранилась от катания на 10 дней. За это время я восстановилась и психологически, и физически. Затем пришлось возобновить тренировки и вернуться в соревновательную форму – и даже сам процесс доставлял большое удовольствие. К последней неделе я уже могла откатать чисто обе программы – и короткую, и произвольную. Это и позволило завоевать медаль. Весь месяц после Олимпиады выдался для меня приятным.

Больше всего мне будет не хватать самого процесса – тяжелых тренировок в каждом сезоне, постановки новых программ, их исполнения на соревнованиях, получения оценок и отзывов, а потом снова тренировок. Оглядываясь назад, я понимаю, что это расцвет моей молодости, и мне будет этого сильно не хватать. А вот чего мне будет не хватать меньше – так это, вероятно, необходимости ограничивать себя в питании ради соревнований. По этому я точно не буду скучать.

Конечно, я благодарна, когда люди называют меня лучшей за все время, но мне от этого слегка неловко. Я просто выполняла свою работу. Когда я думаю о легендах нашего спорта, то вспоминаю Мидори Ито, Сидзуку Аракаву, Мао Асаду. Мне очень трудно представить себя на одном уровне с ними», – сказала японская фигуристка.

Ранее 25-летняя Сакамото сообщала, что нынешний сезон станет для нее последним.