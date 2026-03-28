  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
4

Каори Сакамото: «Я благодарна, когда люди называют меня лучшей, но от этого неловко. Мне трудно представить себя на одном уровне с Мидори Ито, Сидзукой Аракавой и Мао Асадой»

Японская фигуристка Каори Сакамото заявила, что ей трудно представлять себя на одном уровне с лучшими.

Сакамото одержала победу на ЧМ-2026 в Праге и стала четырехкратной чемпионкой мира. В нынешнем сезоне она также взяла два серебра на Олимпиаде-2026 в Милане – в личном и командном турнирах.

«На Олимпиаде я получала огромное удовольствие. Уже тогда, после произвольной программы и до моего возвращения в Японию, я решила, что хочу поехать на чемпионат мира. Первой запасной была Ринка Ватанабэ, и с самого начала года я просила ее быть готовой. Вернувшись в Японию, я рассказала ей, что очень хочу поехать на свой последний ЧМ. И она сразу же ответила, что хочет посмотреть на мое выступление.

Потом я обратилась к тренерам, и мне предложили взять неделю отдыха. Но фактически я полностью отстранилась от катания на 10 дней. За это время я восстановилась и психологически, и физически. Затем пришлось возобновить тренировки и вернуться в соревновательную форму – и даже сам процесс доставлял большое удовольствие. К последней неделе я уже могла откатать чисто обе программы – и короткую, и произвольную. Это и позволило завоевать медаль. Весь месяц после Олимпиады выдался для меня приятным.

Больше всего мне будет не хватать самого процесса – тяжелых тренировок в каждом сезоне, постановки новых программ, их исполнения на соревнованиях, получения оценок и отзывов, а потом снова тренировок. Оглядываясь назад, я понимаю, что это расцвет моей молодости, и мне будет этого сильно не хватать. А вот чего мне будет не хватать меньше – так это, вероятно, необходимости ограничивать себя в питании ради соревнований. По этому я точно не буду скучать.

Конечно, я благодарна, когда люди называют меня лучшей за все время, но мне от этого слегка неловко. Я просто выполняла свою работу. Когда я думаю о легендах нашего спорта, то вспоминаю Мидори Ито, Сидзуку Аракаву, Мао Асаду. Мне очень трудно представить себя на одном уровне с ними», – сказала японская фигуристка.

Ранее 25-летняя Сакамото сообщала, что нынешний сезон станет для нее последним.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
logoсборная Японии
logoКаори Сакамото
женское катание
logoчемпионат мира по фигурному катанию
logoРинка Ватанабе
Мидори Ито
logoСидзука Аракава
logoМао Асада
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Четырехкратная чемпионка мира Каори Сакамото завершает карьеру в 25 лет
48 минут назад
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Фурнье-Бодри и Сизерон, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник покажут произвольные танцы
сегодня, 06:09
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин, Сяо Хим Фа, Селевко, Сато, Кагияма, Гоголев выступят с произвольными программами
сегодня, 06:09
Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге
сегодня, 06:05
Загитова вспомнила момент, когда впервые увидела себя на экране: «Тогда я испытывала максимальное чувство самоудовлетворения»
сегодня, 01:24
Сакамото побила мировой рекорд Валиевой по баллам за компоненты в произвольной программе
вчера, 21:15
Каори Сакамото стала четырехкратной чемпионкой мира по фигурному катанию
вчера, 20:58
⚡ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Сакамото победила, Чиба – 2-я, Пинзарроне – 3-я
вчера, 20:55
Кацалапов о порезе Синициной: «Наложили два шва, Вика в порядке. В первый раз произошел такой неприятный инцидент»
вчера, 20:37Видео
Синицина получила порез ноги во время выступления с Кацалаповым в шоу Навки
вчера, 20:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Рекомендуем