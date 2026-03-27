Загитова вспомнила момент, когда впервые увидела себя на экране: «Тогда я испытывала максимальное чувство самоудовлетворения»

Алина Загитова вспомнила яркие моменты из своей жизни.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вспомнила яркие моменты из своей жизни в рубрике журнала Voice. 

«Момент, когда я впервые встала на коньки? На самом деле точно не могу сказать, во сколько лет. Это было примерно в промежутке между четырех лет и пяти, потому что мы все время переезжали с родителями в разные города, и периодически я заканчивала кататься, а потом снова начинала.

Когда я впервые одержала победу? Наверное, это было, когда я переехала в Москву, начала тренироваться, и уже потом начались первые победы. Я очень много тренировалась, трудилась и старалась ради этой первой победы. Она началась в Москве. 

Когда я почувствовала себя чемпионкой? После Олимпийских игр, наверное, потому что это самый важный старт в карьере любого спортсмена. Я еще раз доказала себе, что я могу, что я достойна этого.

Когда я впервые увидела себя на экране? Сложно сейчас этот момент вспомнить. Первенство России, юниорские соревнования. Тогда показывали нас по какому-то телеканалу, уже, честно говоря, не помню. Тогда я испытывала максимальное чувство самоудовлетворения. 

Когда я поняла, что популярна? Наверное, прям такого четкого момента я не могу отследить. Но после первых моих этапов Гран-при международных я поняла, что меня видят, меня начали комментировать множество людей, говорить слова благодарности, восхищения.

Когда я растрогалась до слез? Последний момент, который я могу вспомнить – когда мы писали музыку к рок-мюзиклу на льду «Ассоль», моему собственному ледовому шоу. Тогда я почувствовала какие-то эмоции. Абсолютно разные, в общем, эмоции у меня были. И чувство счастья абсолютно точно прослеживалось. Вот я сейчас говорю, и мурашки по телу, опять хочется плакать. <...>

Когда я чувствовала себя одинокой? Такое очень редко со мной случается, потому что как будто мне и с самой собой хорошо. Чем-то себя завлечь, чтобы этого чувства у меня не было.

Когда я потратила очень много денег на шопинг? Это, наверное, случается со мной не часто, но очень метко. Я такой очень заядлый шопоголик, который может купить какую-нибудь фигню.

Последнее, что я купила из такого интересного – я пошла в винтажный магазин посуды и купила очень красивые тарелки, вазу 1940 года, купленную на аукционе в Париже. Вот, наверное, это теперь моя новая любовь. Это как есть шутка: «Не тех тарелочниц вы опасаетесь. Надо опасаться тех тарелочниц, которые покупают тарелки за 120 тысяч рублей». 

Когда я почувствовала себя красивой? Наверное, всегда чувствовала, что меня природа не обделила красотой. Спасибо маме, папе за потрясающие гены. Вот так нескромно. 

Когда я поняла, что могу вдохновлять людей? Когда люди стали писать слова благодарности, когда они ко мне подходят на мероприятиях, говорят, что я вдохновила их заниматься спортом. Люди называют моим именем своих детей. И это тоже меня вдохновляет, в свою очередь, делать много крутых, ярких, нужных проектов. <...> 

Когда я испытала сильную ностальгию? Наверное, все-таки это моменты, когда я была ребенком. И такая была жизнь беззаботная, у тебя не было никаких обязательств. Очень яркие моменты в моей жизни. Наверное, каждый человек бы хотел во взрослом осознанном возрасте еще раз перейтись в детство хотя бы ненадолго», – сказала Загитова. 

Источник: Voice
Максимальное чувство самоудовлетворения)))

Алина, пощади
Ответ Buharoid
Нет уж, позвольте! Эту чашу нам дадут испить сполна и многократно
"Чувство самоудовлетворения". Дипломированный журналист, блин. Приёмная кмиссия аплодировала, аплодировала, кончила аплодировать.
Ответ не_лето
И все самоудовлетворились
Ответ не_лето
Ещё не кончила судя по всему.Пока ещё бьётся в экстазе
Завтра зайду почитать комменты. Ребята, не подведите!)
Это же даже нарочно не придумаешь)))
Сейчас сайт рухнет
Гусары, молчать!!!!
Не исключено, что чувству самоудовлетворения сопутствовал соответствующий процесс
Ответ Богдан
По пути дзюбы?
Ответ Богдан
Это безызбежно
Вот это настоящее нутро Загитовой, а не то что из неё лепили.
Ответ Katerina Sunny
Как знать, как знать. Быть может, инстаграм головного мозга, ну и окружение соответствующее, возникшее на определенном этапе жизни. А было милейшее создание рода человеческого
Когда я стала зашторенной лошадью? Когда приоткрыла занавесу отдушины к Японии
Нынешней загитовой только маленьких детей пугать
Ответ Болгар Румынов
Нынешней загитовой только маленьких детей пугать
Взрослым, в общем то, тоже не по себе.
