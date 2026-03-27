Загитова вспомнила момент, когда впервые увидела себя на экране: «Тогда я испытывала максимальное чувство самоудовлетворения»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вспомнила яркие моменты из своей жизни в рубрике журнала Voice.

«Момент, когда я впервые встала на коньки? На самом деле точно не могу сказать, во сколько лет. Это было примерно в промежутке между четырех лет и пяти, потому что мы все время переезжали с родителями в разные города, и периодически я заканчивала кататься, а потом снова начинала.

Когда я впервые одержала победу? Наверное, это было, когда я переехала в Москву, начала тренироваться, и уже потом начались первые победы. Я очень много тренировалась, трудилась и старалась ради этой первой победы. Она началась в Москве.

Когда я почувствовала себя чемпионкой? После Олимпийских игр, наверное, потому что это самый важный старт в карьере любого спортсмена. Я еще раз доказала себе, что я могу, что я достойна этого.

Когда я впервые увидела себя на экране? Сложно сейчас этот момент вспомнить. Первенство России, юниорские соревнования. Тогда показывали нас по какому-то телеканалу, уже, честно говоря, не помню. Тогда я испытывала максимальное чувство самоудовлетворения.

Когда я поняла, что популярна? Наверное, прям такого четкого момента я не могу отследить. Но после первых моих этапов Гран-при международных я поняла, что меня видят, меня начали комментировать множество людей, говорить слова благодарности, восхищения.

Когда я растрогалась до слез? Последний момент, который я могу вспомнить – когда мы писали музыку к рок-мюзиклу на льду «Ассоль», моему собственному ледовому шоу. Тогда я почувствовала какие-то эмоции. Абсолютно разные, в общем, эмоции у меня были. И чувство счастья абсолютно точно прослеживалось. Вот я сейчас говорю, и мурашки по телу, опять хочется плакать. <...>

Когда я чувствовала себя одинокой? Такое очень редко со мной случается, потому что как будто мне и с самой собой хорошо. Чем-то себя завлечь, чтобы этого чувства у меня не было.

Когда я потратила очень много денег на шопинг? Это, наверное, случается со мной не часто, но очень метко. Я такой очень заядлый шопоголик, который может купить какую-нибудь фигню.

Последнее, что я купила из такого интересного – я пошла в винтажный магазин посуды и купила очень красивые тарелки, вазу 1940 года, купленную на аукционе в Париже. Вот, наверное, это теперь моя новая любовь. Это как есть шутка: «Не тех тарелочниц вы опасаетесь. Надо опасаться тех тарелочниц, которые покупают тарелки за 120 тысяч рублей».

Когда я почувствовала себя красивой? Наверное, всегда чувствовала, что меня природа не обделила красотой. Спасибо маме, папе за потрясающие гены. Вот так нескромно.

Когда я поняла, что могу вдохновлять людей? Когда люди стали писать слова благодарности, когда они ко мне подходят на мероприятиях, говорят, что я вдохновила их заниматься спортом. Люди называют моим именем своих детей. И это тоже меня вдохновляет, в свою очередь, делать много крутых, ярких, нужных проектов. <...>

Когда я испытала сильную ностальгию? Наверное, все-таки это моменты, когда я была ребенком. И такая была жизнь беззаботная, у тебя не было никаких обязательств. Очень яркие моменты в моей жизни. Наверное, каждый человек бы хотел во взрослом осознанном возрасте еще раз перейтись в детство хотя бы ненадолго», – сказала Загитова.