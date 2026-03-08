10

Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»

Авербух о Мишине: великий и гениальный человек.

Хореограф Илья Авербух поздравил Алексея Мишина с днем рождения.

Сегодня заслуженному тренеру СССР и России Мишину исполнилось 85 лет.

«Сегодня большая дата, большой юбилей великого мастера. В нашем современном мире происходит такая большая девальвация слов, у нас каждый второй уже великий и гениальный. Так вот Алексей Николаевич в полной мере соответствует этим словам. Великий и гениальный человек, который являлся в прошлом и большим спортсменом, и, безусловно, выдающимся тренером.

Самое главное наследие Мишина, которое во многом его характеризует отдельно, как выдающегося человека, это то, что, приведя своих учеников к олимпийским медалям, они после завершения карьеры становятся очень сильными и талантливыми тренерами. А значит, есть настоящая методика, а значит, есть знания, которые передаются не на эмоциональном уровне и призывом: «Надо сделать», а именно объяснением, какая биомеханика того или другого элемента. В этом плане Мишин стоит вообще особняком во всем мире. И хочется ловить каждое слово большого мастера.

Я счастлив, что стал режиссером большого гала‑вечера, который пройдет 11-12 марта в Санкт‑Петербурге в доме Алексея Николаевича Мишина в ледовом дворце «Юбилейный», где выступят и, конечно, выдающиеся ученики Алексея Николаевича и выдающиеся члены нашей сборной команды, которые так или иначе, все равно находится на орбите Мишина, который является одним из столпов советского и российского фигурного катания. Так что еще не раз мне предстоит возможность поздравить Алексея Николаевича и словами, и делами.

Для меня было большой честью, что Алексей Николаевич Мишин лично попросил меня стать режиссером его юбилейного гала‑шоу. Для меня это большая честь и очень значимый вызов. Постараюсь не подвести Алексея Николаевича и оправдать его доверие», – сказал Авербух.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Очень сильными тренерами стали ученики Виктора Кудрявцева. Но про него почему-то мало говорят.
Ответ Tzaichiha
Всему своё время...
Пока Кудрявцев был жив, тренировал и отмечал свои юбилеи, про него тоже очень много говорили.
Ну насчет «становятся сильными тренерами» пока только про Урманова после весьма неожиданной и во многом ситуационной победы Шайдорова так можно сказать. Как ни крути - но золотого медалиста ОИ натренировал.
А вот что за сила в тренерстве Плю, Самодуровой и Туктамышевой?
Или он Татьяну Оленеву/Мишину имеет в виду? Она слабый тренер. А техника прыжка у ее учеников одна из худших в нашем фк.
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Хорошим тренером стал Олег Татауров.
Что то на счёт "учеников Мишина - отличных тренеров" пока очень сомнительно
