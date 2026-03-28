Четырехкратная чемпионка мира Каори Сакамото завершает карьеру в 25 лет

Японская фигуристка Каори Сакамото завершает карьеру в 25 лет.

В ночь на 28 марта спортсменка одержала победу на чемпионате мира-2026 в Праге. Ранее она сообщала, что нынешний сезон станет для нее последним.

Сакамото уже выигрывала ЧМ в 2022, 2023 и 2024 годах, брала серебро в 2025-м. Также она является четырехкратным призером Олимпийских игр – на ее счету два серебра Милана-2026, а также бронза и серебро Пекина-2022 (в личном и командном турнирах соответственно).

Сакамото – 4-кратная чемпионка мира! Она показала, как провести в фигурном катании долгую и счастливую жизнь

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
женское катание
logoсборная Японии
logoКаори Сакамото
logoчемпионат мира по фигурному катанию
32 комментария
Все четыре чемпионства Каори пришлись на четыре года бана наших фигуристок. Совпадение, не думаю 🙄
Ответ Westmoreland
Да хватит блажить уже. Самим-то не тошно? 😏
Ответ Westmoreland
Ну окей. Подскажите, кто из наших фигуристок смог бы в этом году обойти Каори? У нас из взрослых - Аделя и Маша Захарова. Первая даже на внутренних стартах не набирала такие баллы, вторая еще больше нестабильна и программа не настолько насыщена связками и тд, как у Каори. 2022 - да, скорее всего Аня или Саша взяли бы золото. В следующие года допустим тоже. В 2025 это была бы Адель вместо Лью. А сейчас кто?)
Поздравляю Каори с длинной и яркой карьерой! Успехов в постспортивной жизни.
Фигуристка хорошая, с красивым катаниям, но на безрыбьи и рак рыба
Все победы из-за низкого уровня фигуристок по причине отсутствия российских спортсменок
Ответ melmi
Медали завоевываются в открытой борьбе, а не на расстоянии. Неизвестно, что наши бы показали бы на этих чемпионатах. Мы видели как и их сильнейшие рассыпаются в момент.
Ответ Амброзия
Вы сами ответили
В борьбе, а ее не было
4 года катания с соперницами уровня Луны
Последнее нормальное очное соперничество -на олимпиаде 2022 года, где только провал Валиевой и последующая дисквалификация позволили Каори взойти на пьедестал
На голову слабее была как Трусовой, так и Щербаковой
И ладно бы был прогресс за эти годы, но по сумме она смогла подобраться к своим же цифрам той олимпиады, только спустя 4 года
Фигуристка 3-4 мест, это объективно, не будь дисквалификации России
Помимо красоты нужна сложность контента, а ее никогда и не было
Удачи Каори! Она не сдавалась после поражений - и судьба щедро отблагодарила её за упорство. Не вина Каори, что её успехи совпали с нашими несчастьями (травма Усачевой на ЭГП, атака ВАДА и МОК на Камилу, отстранение всех наших на долгие годы - ко всему этому Каори не имеет никакого отношения), да и она себя очень достойно вела в этой ситуации - никаких публичных выпадов в нашу сторону.
Уже пять чемпионатов без россиян прошло, жесть.
Ответ NoN
а впереди еще столько же..
Зря уходит. Таким поступательным движением должно быть золото на следующих играх. Даже может быть и два.
Поздравляем Каори с ее яркой карьеру , но похоже пора бы уже ISU разрешить российским фигуристам участвовать в международных соревнованиях.
Полагаю , что повышение конкуренции сделает ситуацию ещё более интересной , да !? ИМХО .
