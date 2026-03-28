Четырехкратная чемпионка мира Каори Сакамото завершает карьеру в 25 лет
Японская фигуристка Каори Сакамото завершает карьеру в 25 лет.
В ночь на 28 марта спортсменка одержала победу на чемпионате мира-2026 в Праге. Ранее она сообщала, что нынешний сезон станет для нее последним.
Сакамото уже выигрывала ЧМ в 2022, 2023 и 2024 годах, брала серебро в 2025-м. Также она является четырехкратным призером Олимпийских игр – на ее счету два серебра Милана-2026, а также бронза и серебро Пекина-2022 (в личном и командном турнирах соответственно).
Сакамото – 4-кратная чемпионка мира! Она показала, как провести в фигурном катании долгую и счастливую жизнь
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Все победы из-за низкого уровня фигуристок по причине отсутствия российских спортсменок
В борьбе, а ее не было
4 года катания с соперницами уровня Луны
Последнее нормальное очное соперничество -на олимпиаде 2022 года, где только провал Валиевой и последующая дисквалификация позволили Каори взойти на пьедестал
На голову слабее была как Трусовой, так и Щербаковой
И ладно бы был прогресс за эти годы, но по сумме она смогла подобраться к своим же цифрам той олимпиады, только спустя 4 года
Фигуристка 3-4 мест, это объективно, не будь дисквалификации России
Помимо красоты нужна сложность контента, а ее никогда и не было
Полагаю , что повышение конкуренции сделает ситуацию ещё более интересной , да !? ИМХО .