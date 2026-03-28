Четырехкратная чемпионка мира Каори Сакамото завершает карьеру в 25 лет.

В ночь на 28 марта спортсменка одержала победу на чемпионате мира-2026 в Праге. Ранее она сообщала, что нынешний сезон станет для нее последним.

Сакамото уже выигрывала ЧМ в 2022, 2023 и 2024 годах, брала серебро в 2025-м. Также она является четырехкратным призером Олимпийских игр – на ее счету два серебра Милана-2026, а также бронза и серебро Пекина-2022 (в личном и командном турнирах соответственно).

