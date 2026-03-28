Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин, Сяо Хим Фа, Селевко, Сато, Кагияма, Гоголев выступят с произвольными программами

Малинин, Кагияма, Сяо Хим Фа покажут произвольные программы на чемпионате мира.

28 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге мужчины выступят с произвольными программами.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2026

Прага, Чехия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Андреас Нордебек (Швеция)

2. Генрих Гартунг (Германия)

3. Чэнь Юйдун (Китай)

4. Франсуа Пито (Франция)

5. Георгий Рештенко (Чехия)

6. Тамир Куперман (Израиль)

Вторая разминка

7. Адам Хагара (Словакия)

8. Габриэле Франджипани (Италия)

9. Владимир Самойлов (Польша)

10. Ника Эгадзе (Грузия)

11. Донован Каррильо (Мексика)

12. Денис Васильев (Латвия)

Третья разминка

13. Кирилл Марсак (Украина)

14. Кевин Аймоз (Франция)

15. Джейкоб Санчес (США)

16. Лукас Бричги (Швейцария)

17. Даниэль Грассль (Италия)

18. Эндрю Торгашев (США)

Четвертая разминка

19. Юма Кагияма (Япония)

20. Стивен Гоголев (Канада)

21. Шун Сато (Япония)

22. Александр Селевко (Эстония)

23. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

24. Илья Малинин (США)

Положение после короткой программы

1. Илья Малинин (США) – 111,29

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 101,85

3. Александр Селевко (Эстония) – 96,49

4. Шун Сато (Япония) – 95,84

5. Стивен Гоголев (Канада) – 94,38

6. Юма Кагияма (Япония) – 93,80

7. Эндрю Торгашев (США) – 89,07

8. Даниэль Грассль (Италия) – 88,53

9. Лукас Бричги (Швейцария) – 88,30

10. Джейкоб Санчес (США) – 85,15

11. Кевин Аймоз (Франция) – 84,74

12. Кирилл Марсак (Украина) – 83,36

13. Денис Васильев (Латвия) – 82,27

14. Донован Каррильо (Мексика) – 79,65

15. Ника Эгадзе (Грузия) – 78,84

16. Владимир Самойлов (Польша) – 77,98

17. Габриэле Франджипани (Италия) – 76,89

18. Адам Хагара (Словакия) – 76,75

19. Тамир Куперман (Израиль) – 76,63

20. Георгий Рештенко (Чехия) – 75,14

21. Франсуа Пито (Франция) – 74,61

22. Чэнь Юйдун (Китай) – 74,36

23. Генрих Гартунг (Германия) – 73,20

24. Андреас Нордебек (Швеция) – 72,59