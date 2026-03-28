Синициной наложили швы из-за пореза коньком на шоу: «Ногу зашили, все хорошо. Буду выздоравливать»

Фигуристке Синициной наложили швы после пореза ноги на ледовом шоу.

Чемпионка мира 2021 года в танцах на льду Виктория Синицина сообщила, что ей наложили швы в больнице из-за пореза ноги.

Накануне в Москве проходило шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет». Синицина получила травму, когда ее партнер Никита Кацалапов во время проката случайно порезал ее лезвием конька. Он уносил фигуристку со льда на руках.

«Ребята, всем привет. У меня все в порядке. Ногу зашили, все хорошо. Буду выздоравливать. Спасибо всем огромное за вашу поддержку, за переживания. У меня все хорошо. Скоро поеду домой», — сказала Синицина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Виктории Синициной
Викуля, отдыхай и восстанавливайся! Это знак - пора в отпуск.
Вике здоровья и скорейшего восстановления!
Вика красотка невероятная, зачем эти шоу? Хватит издеваться над собой. Пора заканчивать карьеру и чем-то другим заниматься
Никита уже далеко не в первый раз ее режет или роняет. А Вика только всех успокаивает, чтобы не накалять обстановку
