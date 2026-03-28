Моне Чиба: «Выступление Сакамото показывает, что такое фигурное катание и в чем его красота»

Моне Чиба: Сакамото показывает, что такое фигурное катание и в чем его красота.

Японская фигуристка Моне Чиба прокомментировала свое выступление на чемпионате мира в Праге, где завоевала серебро.

Победила ее соотечественница Каори Сакамото.

«Перед этим стартом у меня было много целей. Одной из них было набрать больше 220 баллов, и мне это удалось, так что я очень рада. Это был последний старт сезона, и до него я приобрела разнообразный опыт. Я очень благодарна за то, что получила его.

Если вы хотите, чтобы я говорила о достижениях Каори, я могла бы продолжать бесконечно. Ее самые сильные стороны – это великолепное катание, плавность и уникальный стиль. И вдобавок ко всему у нее потрясающие прыжки с большим пролетом – особенно ее двойной аксель, который стал ее визитной карточкой. Кроме того, она максимально отточила качество каждого элемента.

Выступление Каори показывает, что такое фигурное катание и в чем его красота. Смотреть ее прокаты – это почти ошеломляющий опыт. Я бы сказала, что ее величайшим достижением является то, что она смогла показать нам, что такое фигурное катание», – сказала Чиба.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Golden Skate
В мире никогда не видели подобных грибов.
Ответ Большой Влад
В мире никогда не видели подобных грибов.
если кто то выигрывает ЧМ в 4 ый раз и не такие балы увидим наверное
Хорошо сказала про "легендарный двойной аксель", больше и сказать про Сакамото нечего.....
Катание зарубежных девушек я вообще не могу воспринимать как яркое, красивое, да и просто лучшее. Сравнить их катание с нашими девчонками, по впечатлению, по восприятию красоты, вообще не могу.
Их катание как было до времён Загитовой с Медведевой таковым и осталось, а оценки их катания я вообще воспринимать не могу.
Каори Сакамото: «Я благодарна, когда люди называют меня лучшей, но от этого неловко. Мне трудно представить себя на одном уровне с Мидори Ито, Сидзукой Аракавой и Мао Асадой»
Четырехкратная чемпионка мира Каори Сакамото завершает карьеру в 25 лет
