Моне Чиба: «Выступление Сакамото показывает, что такое фигурное катание и в чем его красота»

Моне Чиба: Сакамото показывает, что такое фигурное катание и в чем его красота.

Японская фигуристка Моне Чиба прокомментировала свое выступление на чемпионате мира в Праге, где завоевала серебро.

Победила ее соотечественница Каори Сакамото .

«Перед этим стартом у меня было много целей. Одной из них было набрать больше 220 баллов, и мне это удалось, так что я очень рада. Это был последний старт сезона, и до него я приобрела разнообразный опыт. Я очень благодарна за то, что получила его.

Если вы хотите, чтобы я говорила о достижениях Каори, я могла бы продолжать бесконечно. Ее самые сильные стороны – это великолепное катание, плавность и уникальный стиль. И вдобавок ко всему у нее потрясающие прыжки с большим пролетом – особенно ее двойной аксель, который стал ее визитной карточкой. Кроме того, она максимально отточила качество каждого элемента.

Выступление Каори показывает, что такое фигурное катание и в чем его красота. Смотреть ее прокаты – это почти ошеломляющий опыт. Я бы сказала, что ее величайшим достижением является то, что она смогла показать нам, что такое фигурное катание», – сказала Чиба.