  • Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»

Фигуристы Таисия Щербинина и Артем Петров рассчитывали, что их первый взрослый сезон пройдет легче.

Пара заняла пятое место в финале Гран-при России в Челябинске (195,09 балла). Победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (224,85).

Щербинина: Немного расстроены произвольной программой, но будем работать дальше, доводить все до идеала. Думаю, все будет хорошо.

– Какой думали будет первый взрослый сезон?

Петров: Конечно, мы не планировали так катать сезон. Хотели выйти с чистыми прокатами, показать, на что мы способны. Что, несмотря на переход из юниоров в мастера, мы все равно готовы конкурировать со спортсменами.

Щербинина: Мы много работаем на тренировках и в межсезонье. Знаем, на что мы способны, осталось показывать это в полную силу на соревнованиях. Думала, что будет немного полегче переход. В плане соревнований, конечно, сложнее настраивать себя, сложнее головой перестроиться, что больше не юниорское катание, а со взрослыми. Нам доставляет огромное удовольствие соревноваться с такими титулованными спортсменами, и это заставляет нас тянуться за ними наверх.

– У вас получился хороший сезон с точки зрения дебюта.

Щербинина: Я максималистка в плане прокатов, тренировок, поэтому мне нужно все и сразу. Так не бывает, к сожалению, но если бывает, то редко. Поэтому надо головой настраиваться, что не все приходит сразу, но мы работаем дальше и не унываем.

Петров: Впереди у нас следующий сезон и не один. Поэтому дальше – больше.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Очень волновались сегодня, но все равно молодцы, хорошо провели сезон. Пусть уверенность придет скорее. ЩП очень красивая пара с отточенным и сильным катанием!
Таисия и правда выделяется среди других парниц. Помимо всего прочего, за ней интересно наблюдать, есть харизма. Видно, что на льду личность с большой буквы. Удачи в карьере!
Очень перспективная пара.... Со своим особенным катанием, со своей явной харизмой... Наберутся опыта... Будут, безусловно, в топе.... Плодотворной работы в межсезонье.
