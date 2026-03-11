Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»

Фигуристка Бойкова рассказала, что около 5 лет состоит в отношениях.

Александра Бойкова рассказала в сериале «Метод Тутберидзе» , что у нее есть молодой человек, с которым она встречается около пяти лет.

Бойкова – чемпионка Европы в парном катании с Дмитрием Козловским. Пара тренируется в Москве у Этери Тутберидзе.

Бойкова: Я в отношениях, просто уже достаточно долгих. Я со своим человеком в районе 4-5 лет уже вместе. Просто он живет в Петербурге, поэтому в принципе мне время ни на кого тратить и не надо. У мня почти все друзья живут в Петербурге, поэтому в Москве я по работе.

Козловский: На данном этапе жизни, если мы не будем переходить на какие-то глобальные аспекты, мне бы, конечно, хотелось вернуться на международную арену. А своими мечтами на жизнь я делиться не буду. Это мое личное и сокровенное.

«Не входи, Саш, в состояние безумия, дай мне тебя вывезти». Бойкова и Козловский в «Методе Тутберидзе»