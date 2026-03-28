Ирина Роднина: «Я всегда буду считать распад СССР ужасной катастрофой. В 1991 году у всех жизнь просто обрушилась»

«Для меня распад Советского Союза – катастрофа. Я потеряла страну, за которую выступала на международных соревнованиях, а мои родители воевали. У меня мама прошла всю Вторую мировую войну, а потом нашей страны не стало. Возможно, тогда все к этому шло, но я всегда буду считать распад СССР ужасной катастрофой.

В 1991 году у всех жизнь просто обрушилась. У людей, которые считают это положительным событием, в том числе. Кто-то может считать, что его жизнь после этого улучшилась, но никто не будет спорить, что для всех это стало кардинальным изменением. Просто кто-то смог быстро адаптироваться, а есть люди, которые вообще ничего в новых реалиях не смогли», – сказала Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Поэтому я поспешила тогда в США, чтобы не расстраиваться этой ужасной катастрофой)
Идеальный вариант- другая планета.
«Есть такое твёрдое правило: встал поутру, умылся, привёл себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету»
И поэтому я уехала в страну которая всеми силами пыталась разрушить, мой родной, и любимый совочек.
Мне бы хотелось сделать в России "советский" округ - специальную экономическую зону с запретом частного капитала и бизнеса.

Посадить туда всех коммунистов, выбрать туда генсека и отравить всех фанатов советского союза туда. Вот говорит Роднина как обожает советский союз - не вопрос. Национализировать всю её собственность, добытую при капитализме, и отправить в эту область жить.

Было бы замечательно. Но думаю, фанатов СССР сразу бы поуменьшилось.
И не какого нибудь генсека ,а сразу Сталина
фанаты Союза - либо вообще при нём не жили, либо помнят свою молодость, когда было здоровье и стояло кое-что)

У меня, из знакомых - оба главных фаната Союза - 82 и 83-го годов рождения. Что они вообще про него знать могут? Они в садик ходили тогда.
И понятия не имеют ни про очереди ЗА ВСЕМ, ни про драки на заводе за продуктовые наборы.
Как бумагу туалетную ДОСТАВАЛИ.
Ну и прочая и прочая.
Или как часовой завод. Один цех часы собирает, второй - разбирает.
Зато все при деле.
Да, знакомая так поработала полгода.
Ушла, сказала, что не может настолько бессмысленно работать.
"Для меня это была катострофа... " но я быстро переобулась и от коммунистов сбежала сначало в Америку, потом в Думу!
Просто она как раз из тех, кто сумел быстро приспособиться. Плюс она была реально великая спортсменка, олимпийская чемпионка, и ее в мире знали.
Спортсменка великая, ни кто не спорит. А вот как человек и гражданин, большой вопрос. СССР для неё всё сделал, даже замуж отдал. Каталась как сыр в масле и всё за государственный счёт. Потом всех сдала, а сейчас в Думе издевается над народом ,наровне с Терешковой.
В 1991 году эта лицемерка благополучно и безбедно проживала и работала в США.
И что? Вам кто мешал?
Какой высокоинтеллектуальный вопрос 🤔
А обычные люди и не хотели распада СССР. Это вполне себе показал всенародный референдум. О котором сегодня стараются забыть. Это было нужно только элитам, которые и сегодня остались - теми же элитами..
Предчувствие огромного навара и личного обогащения, местечковость и безнаказанность. - вот и предпосылки развала
Никакого референдума в СССР не было. По крайней мере в союзных республиках.
Всесою́зный рефере́ндум о сохране́нии СССР — единственный за всю историю существования СССР всесоюзный референдум, состоявшийся 17 марта 1991 года.
В референдуме, в соответствии с официальными результатами, приняло участие 148 574 606 человек или 80,03 % от общего числа избирателей, из них 113 512 812 человек (76,4 %) ответили на вопрос референдума утвердительно, 32 303 977 (21,7 %) — отрицательно
Вообще надо запретить профессиональных спортсменов даже в поселковые советы выдвигать.
не только спортсменов а вообще всех старше 60 лет
Это эйджизм (ageism)!!!
Это действительно была катастрофа.
91 было классным временем с реальной надеждой на будущее. То, сколько народу тогда выходило на улицы, говорит о том, что перемены были неизбежны, смердящий труп совка выдоили до конца. А обрушила все просто человеческая природа, когда люди, которым в руки свалилась власть вместо того, чтобы как-то попытаться построить новую страну, решили, что строить свои капиталы куда проще
Какой глубокий анализ причин распада
