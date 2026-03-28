Ирина Роднина: «Я всегда буду считать распад СССР ужасной катастрофой. В 1991 году у всех жизнь просто обрушилась»
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала, что всегда будет считать распад СССР катастрофой.
«Для меня распад Советского Союза – катастрофа. Я потеряла страну, за которую выступала на международных соревнованиях, а мои родители воевали. У меня мама прошла всю Вторую мировую войну, а потом нашей страны не стало. Возможно, тогда все к этому шло, но я всегда буду считать распад СССР ужасной катастрофой.
В 1991 году у всех жизнь просто обрушилась. У людей, которые считают это положительным событием, в том числе. Кто-то может считать, что его жизнь после этого улучшилась, но никто не будет спорить, что для всех это стало кардинальным изменением. Просто кто-то смог быстро адаптироваться, а есть люди, которые вообще ничего в новых реалиях не смогли», – сказала Роднина.
Посадить туда всех коммунистов, выбрать туда генсека и отравить всех фанатов советского союза туда. Вот говорит Роднина как обожает советский союз - не вопрос. Национализировать всю её собственность, добытую при капитализме, и отправить в эту область жить.
Было бы замечательно. Но думаю, фанатов СССР сразу бы поуменьшилось.
У меня, из знакомых - оба главных фаната Союза - 82 и 83-го годов рождения. Что они вообще про него знать могут? Они в садик ходили тогда.
И понятия не имеют ни про очереди ЗА ВСЕМ, ни про драки на заводе за продуктовые наборы.
Как бумагу туалетную ДОСТАВАЛИ.
Ну и прочая и прочая.
Или как часовой завод. Один цех часы собирает, второй - разбирает.
Зато все при деле.
Да, знакомая так поработала полгода.
Ушла, сказала, что не может настолько бессмысленно работать.
Предчувствие огромного навара и личного обогащения, местечковость и безнаказанность. - вот и предпосылки развала
В референдуме, в соответствии с официальными результатами, приняло участие 148 574 606 человек или 80,03 % от общего числа избирателей, из них 113 512 812 человек (76,4 %) ответили на вопрос референдума утвердительно, 32 303 977 (21,7 %) — отрицательно