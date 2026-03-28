Ирина Роднина: «Я всегда буду считать распад СССР ужасной катастрофой. В 1991 году у всех жизнь просто обрушилась»

Роднина заявила, что всегда будет считать катастрофой распад СССР.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала, что всегда будет считать распад СССР катастрофой.

«Для меня распад Советского Союза – катастрофа. Я потеряла страну, за которую выступала на международных соревнованиях, а мои родители воевали. У меня мама прошла всю Вторую мировую войну, а потом нашей страны не стало. Возможно, тогда все к этому шло, но я всегда буду считать распад СССР ужасной катастрофой.

В 1991 году у всех жизнь просто обрушилась. У людей, которые считают это положительным событием, в том числе. Кто-то может считать, что его жизнь после этого улучшилась, но никто не будет спорить, что для всех это стало кардинальным изменением. Просто кто-то смог быстро адаптироваться, а есть люди, которые вообще ничего в новых реалиях не смогли», – сказала Роднина.