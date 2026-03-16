7

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге.

С 25 по 29 марта в чешской Праге пройдет чемпионат мира по фигурному катанию-2026.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2026

Прага, Чехия

Расписание соревнований

25 марта, среда

Женщины, короткая программа

13:00

Пары, короткая программа

20:15

26 марта, четверг

Мужчины, короткая программа

12:45

Пары, произвольная программа

20:15

27 марта, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

13:00

Женщины, произвольная программа

20:00

28 марта, суббота

Мужчины, произвольная программа

14:30

Танцы на льду, произвольный танец

20:30

29 марта, воскресенье

Показательные выступления

16:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
танцы на льду
logoчемпионат мира по фигурному катанию
женское катание
мужское катание
расписание турниров
пары
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
желаю место в пятерке на этом чемпионате Софе Самоделкиной.
Удачи спортсменам в Праге!
Ждём с нетерпением! Сильно поболею за медали ЧМ для Вадима и Эмилии в танцах, Стивена Гоголева в мужском одиночном, грузин и венгров в парах. В женском одиночном особенно желаю чистейших прокатов прекрасным фигуристкам из Южной Кореи, а также Каори, Ами, Изабо и Сарочке Эверхардт.
Я в это время Спартакиаду учащихся буду смотреть!
Комментарий удален пользователем
Ответ tanya_1111
Комментарий удален пользователем
и че? обязаны каждый пук глейха отслеживать? как он по тнт и галичам разгуливает
Ответ bezsugar
и че? обязаны каждый пук глейха отслеживать? как он по тнт и галичам разгуливает
Это новостной ресурс о фигурном катании, а Глейх известный деятель ФК. Ну если вы вдруг не знали.
Когда за наших бороться будут?
