Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге.

С 25 по 29 марта в чешской Праге пройдет чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Чемпионат мира по фигурному катанию-2026 Прага, Чехия Расписание соревнований 25 марта, среда Женщины, короткая программа 13:00 Пары, короткая программа 20:15 26 марта, четверг Мужчины, короткая программа 12:45 Пары, произвольная программа 20:15 27 марта, пятница Танцы на льду, ритм-танец 13:00 Женщины, произвольная программа 20:00 28 марта, суббота Мужчины, произвольная программа 14:30 Танцы на льду, произвольный танец 20:30 29 марта, воскресенье Показательные выступления 16:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.