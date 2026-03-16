Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге
С 25 по 29 марта в чешской Праге пройдет чемпионат мира по фигурному катанию-2026.
Прага, Чехия
25 марта, среда
Женщины, короткая программа
13:00
Пары, короткая программа
20:15
26 марта, четверг
Мужчины, короткая программа
12:45
Пары, произвольная программа
20:15
27 марта, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
13:00
Женщины, произвольная программа
20:00
28 марта, суббота
Мужчины, произвольная программа
14:30
Танцы на льду, произвольный танец
20:30
29 марта, воскресенье
Показательные выступления
16:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Источник: Спортс’’
желаю место в пятерке на этом чемпионате Софе Самоделкиной.
Удачи спортсменам в Праге!
Ждём с нетерпением! Сильно поболею за медали ЧМ для Вадима и Эмилии в танцах, Стивена Гоголева в мужском одиночном, грузин и венгров в парах. В женском одиночном особенно желаю чистейших прокатов прекрасным фигуристкам из Южной Кореи, а также Каори, Ами, Изабо и Сарочке Эверхардт.
Я в это время Спартакиаду учащихся буду смотреть!
и че? обязаны каждый пук глейха отслеживать? как он по тнт и галичам разгуливает
Это новостной ресурс о фигурном катании, а Глейх известный деятель ФК. Ну если вы вдруг не знали.
Когда за наших бороться будут?
