  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  Пинзарроне о возвращении после травмы: «Я даже не знала, смогу ли поехать на ЧЕ, Олимпиаду и ЧМ. Только в последние два месяца тренировалась без боли»
7

Пинзарроне о возвращении после травмы: «Я даже не знала, смогу ли поехать на ЧЕ, Олимпиаду и ЧМ. Только в последние два месяца тренировалась без боли»

Бельгийская фигуристка Пинзарроне о бронзе ЧМ: я не могу в это поверить.

Бельгийская фигуристка Нина Пинзарроне прокомментировала свое выступление на чемпионате мира в Праге, где завоевала бронзу.

Победила японка Каори Сакамото, второй стала ее соотечественница Моне Чиба.

«Честно говоря, у меня нет слов по поводу этой бронзовой медали. Я не могу в это поверить. У меня вообще не было никаких ожиданий, поэтому мне потребуется некоторое время, чтобы осознать, чего я добилась. Когда я увидела, что удерживаю лидерство, я сначала этого не осознала, но когда каталась Моне, я немного расплакалась, потому что до меня наконец дошло, что я призер. Я просто хотела получить удовольствие и сделать все, что в моих силах.

Думаю, это особенное событие, что Бельгия берет медали на соревнованиях такого высокого уровня, потому что мы на самом деле не страна фигурного катания – или, возможно, становимся таковой. Я очень горжусь тем, что представляю Бельгию, и это действительно особенное событие – привезти медаль в нашу страну.

Если бы несколько месяцев назад мне сказали, что я буду здесь, я бы ни за что не поверила. Временами было очень тяжело. Я даже не знала, смогу ли поехать на чемпионат Европы, Олимпийские игры и чемпионат мира. Только в последние два месяца я могла тренироваться без боли, и эти два месяца помогли мне достичь того, что я имею сейчас», – сказала Пинзарроне.

Также она высказалась о прощальном прокате Сакамото.

«Это было нечто особенное. Каори так много сделала для спорта. Когда она каталась, я чуть не плакала, потому что то, что она делает, просто невероятно. Думаю, нам всем будет ее очень не хватать», – добавила бельгийка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Golden Skate
logoчемпионат мира по фигурному катанию
logoсборная Бельгии
logoсборная Японии
logoКаори Сакамото
logoНина Пинзарроне
женское катание
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Нина умничка, хорошее завершение ОИ-сезона.
Вчера эта девочка меня по хорошему удивила. Поздравляю с бронзой.
Ответ Manatusik
у нее прекрасное скольжение оказывается) ....
Нина успешно выступила на чемпионате мира! Поздравляю с бронзовой медалью!
Начало сезона у нее было очень тяжелым, да .
Нина ты прекрасна. Ты сама - эстетика.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
