Сакамото побила мировой рекорд Валиевой по баллам за компоненты в произвольной программе

Японская фигуристка Каори Сакамото побила мировой рекорд по баллам за компоненты в произвольной программе. 

Сакамото одержала победу на чемпионате мира-2026 в Праге с результатом 238,28 балла. Это четвертое золото ЧМ в ее карьере.

За произвольную программу фигуристка получила 158,97 балла, из них 80,87 за технику и 78,10 – за компоненты.

Предыдущий рекорд во второй оценке (76,27) принадлежал россиянке Камиле Валиевой и был установлен в ноябре 2021 года на этапе Гран-при в России. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Да уж. От компонентов я был в шоке. Немножко перебор:)
Да, судьи хорошо поработали - с почетом проводили Каори на пенсию - знатно грибов отсыпали))
Сакамото побила ещё и рекорд Загитовой по сумме баллов на чемпионатах мира)

Каори получила по сумме 238.38. Предыдущий рекорд принадлежал Алине, набравшей в 2019 году на ЧМ в Сайтаме 237.5)
Я тогда еще не смотрел фк, но то, что видел от Каори сейчас - трудно назвать шедевром. Божечки, да даже Юна Аоки в ПП на ЧЧК была намного ярче, да и сама Каори была лучше в ПП командника.
Один хрен Роднина лучшая!
вы мне лучше расскажите как чиба получила 150 за прыжки над газеткой с недокрутами и юниорское катание, Лиза в Стокгольме получила 151 кажется за 2 акселя и отличный прокат
Ну я, не удивлена..
Что это за рекорд такой был у Валиевой о котором никто не знал? да навскидку у Медведевой на ОИ было 77,5 за компы.
