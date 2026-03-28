Сакамото побила мировой рекорд Валиевой по баллам за компоненты в произвольной программе

Сакамото побила мировой рекорд по компонентам за произвольную программу.

Японская фигуристка Каори Сакамото побила мировой рекорд по баллам за компоненты в произвольной программе.

Сакамото одержала победу на чемпионате мира-2026 в Праге с результатом 238,28 балла. Это четвертое золото ЧМ в ее карьере.

За произвольную программу фигуристка получила 158,97 балла, из них 80,87 за технику и 78,10 – за компоненты.

Предыдущий рекорд во второй оценке (76,27) принадлежал россиянке Камиле Валиевой и был установлен в ноябре 2021 года на этапе Гран-при в России.

