Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»

Фигуристка Елизавета Куликова рассказала, что в будущем планирует поступать в театральный институт.

Куликова заняла 7-е место в финале Гран-при России в Челябинске.

– Старалась быть актрисой, чему меня учили. Все тройные и каскады я стабилизировала, уже третий сезон достаточно стабильно катаю и решила, что надо добавлять [эмоции]. Мне это не мешает.

– Ты специально пошла в театральную студию?

– Не для фигурного катания. Я планирую поступать в театральный. Просто почувствовала, что люблю давать эмоции, решила попробовать в студии, поняла, что идет хорошо. Педагоги сказали, что получается хорошо.

Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда. Стараюсь совмещать. Но в будущем пойду в другую профессию. Я чувствую, что еще могу выучить, улучшить тройные и понимаю, что здоровье позволяет, и желание. Главное, чтобы желание кататься было. У меня на этом все строится, – сказала Куликова.