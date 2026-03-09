10

Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»

Фигуристка Куликова рассказала о желании поступить в театральный институт.

Фигуристка Елизавета Куликова рассказала, что в будущем планирует поступать в театральный институт.

Куликова заняла 7-е место в финале Гран-при России в Челябинске.

– Старалась быть актрисой, чему меня учили. Все тройные и каскады я стабилизировала, уже третий сезон достаточно стабильно катаю и решила, что надо добавлять [эмоции]. Мне это не мешает.

– Ты специально пошла в театральную студию?

– Не для фигурного катания. Я планирую поступать в театральный. Просто почувствовала, что люблю давать эмоции, решила попробовать в студии, поняла, что идет хорошо. Педагоги сказали, что получается хорошо.

Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда. Стараюсь совмещать. Но в будущем пойду в другую профессию. Я чувствую, что еще могу выучить, улучшить тройные и понимаю, что здоровье позволяет, и желание. Главное, чтобы желание кататься было. У меня на этом все строится, – сказала Куликова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
И что их всех тянет в актрисы? Сейчас в России настоящий шквал желающих девиц стать "звëздами". Для этого надо как минимум иметь небольшой талант или небольшой голос, но часто и это не обязательно. Достаточно иметь смазливое личико, длинные ноги и престарелого влиятельного поклонника.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Очевидно же. Все спортсмены с малолетнего возраста на публике. Они, конечно, не актеры, но с детского возраста показывают движениями и мимикой программы и так далее. Неудивительно, что после окончания спортивного пути у многих , кто выступает на высоком уровне, остается зависимость от публичности. Им хочется оваций и внимания. Отсюда общее желание стать ведущими на тв или стать актрисами/актерами, блогерами
Ну, совмещать с театральным спорт не получится. Учеба в театральном с раннего утра до позднего вечера, сейчас еще ввели комендантский час в 22 ч., а раньше нас отпускали не раньше 12 ночи. Лиза талантливая девочка и на льду прекрасно презентует свои программы, но в театральный вряд ли получится с такой внешностью ( это ни в коем случае не говорит о том, что с ней, что-то не так, она симпатичная девочка), там нужен определенный типаж: или ты красивая героиня, или миленькая девочка- инженю, или характерная со всеми вытекающими внешними данными) Бывают и исключения, но там или невероятный талант, или блат, или просто симпатия мастера)
Ну пусть попробует. Вдруг получится? Она не первая фигуристка, которая хочет стать актрисой. Многие из них в итоге стали потом сниматься профессионально в кино и играть в спектаклях.
Лиза чудесная, артистичная фигуристка, всегда с удовольствием смотрю её выступления! Если желает в театральный институт, почему бы не попробовать.
А сколько ей лет? Как бы не опоздала. Помню, что в нулевых в 19 лет абитуриентка считалась уже "старушкой". Это, конечно, чушь полная, но ничего с этим не поделать, пока такие взгляды у тех, кто сидит в приемных комиссиях.
Ответ amolia
18 только что исполнилось. Судя по всему, школу заканчивает в этом году.
Ответ amolia
Так в нулевых школу заканчивали в 16-17 лет. Сейчас в основном в 18.
