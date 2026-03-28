  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Фурнье-Бодри и Сизерон, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник покажут произвольные танцы
0

Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Фурнье-Бодри и Сизерон, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник покажут произвольные танцы

Фурнье-Бодри и Сизерон выступят с произвольным танцем на чемпионате мира.

28 марта на чемпионате мира в Праге дуэты выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. 

Чемпионат мира по фигурному катанию-2026

Прага, Чехия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 20:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. 

Первая разминка

1. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

2. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

3. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

4. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

5. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) 

Вторая разминка

6. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)

7. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) 

8. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)

9. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

10. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) 

Третья разминка

11. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) 

12. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

13. Маржори Лажуа – Закари Лага (Канада) 

14. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

15. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

Четвертая разминка

16. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) 

17. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

18. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

19. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) 

20. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) 

Положение после ритм-танца

1. Лоранс Фурнье-БодриГийом Сизерон (Франция) – 92,74

2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 86,45

3. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 85,09

4. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 84,21

5. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 83,07

6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 81,06

7. Кристина КаррейраЭнтони Пономаренко (США) – 80,89

8. Маржори Лажуа – Закари Лага (Канада) – 80,81

9. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 79,66

10. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 79,34

11. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 78,03

12. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 76,74

13. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 76,42

14. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 76,35

15. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 72,33

16. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 71,12

17. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 71,02

18. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 70,82

19. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 69,83

20. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 69,70

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная Германии
logoУтана Йошида
logoЖоффре Бриссо
logoсборная Великобритании
Катержина Мразкова
logoГлеб Смолкин
logoФилип Ташлер
Кэролайн Грин
logoсборная США
logoМаттиас Верслуйс
logoОливия Смарт
logoсборная Литвы
logoсборная Финляндии
Ромен Ле Гак
logoЭллисон Рид
Даниэль Мразек
logoсборная Чехии
logoЭнтони Пономаренко
Вадим Колесник
logoПоль Пуарье
logoКристина Каррейра
Эмилия Зингас
Е Куан
logoМасая Морита
logoсборная Канады
logoсборная Японии
logoЛоранс Фурнье-Бодри
Мари-Жад Лорьо
logoСаулюс Амбрулевичюс
logoсборная Испании
logoДиана Дэвис
logoТим Дик
logoНатали Ташлерова
logoЕвгения Лопарева
logoсборная Южной Кореи
Джеймс Эрнандес
танцы на льду
Дженнифер Янсе ван Ренсбург
Холли Харрис
Ханна Лим
logoМарджори Лажуа
Майкл Парсонс
logoГийом Сизерон
результаты
logoчемпионат мира по фигурному катанию
сборная Грузии
logoЛьюис Гибсон
сборная Австралии
logoЛайла Фир
Беньямин Штеффан
logoсборная Франции
logoПайпер Гиллес
logoЮлия Турккила
logoЗакари Лага
Джейсон Чан
Фиби Беккер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
