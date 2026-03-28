Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Фурнье-Бодри и Сизерон, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник покажут произвольные танцы
28 марта на чемпионате мира в Праге дуэты выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026
Прага, Чехия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 20:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
2. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
3. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
4. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
5. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
Вторая разминка
6. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)
7. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
8. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
9. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
10. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
Третья разминка
11. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
12. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
13. Маржори Лажуа – Закари Лага (Канада)
14. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
15. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
Четвертая разминка
16. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
17. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
18. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
19. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
20. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция)
Положение после ритм-танца
1. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) – 92,74
2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 86,45
3. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 85,09
4. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 84,21
5. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 83,07
6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 81,06
7. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 80,89
8. Маржори Лажуа – Закари Лага (Канада) – 80,81
9. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 79,66
10. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 79,34
11. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 78,03
12. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 76,74
13. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 76,42
14. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 76,35
15. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 72,33
16. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 71,12
17. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 71,02
18. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 70,82
19. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 69,83
20. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 69,70
