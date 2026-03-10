11

Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»

Роднина: Большунов показал, чем должен отличаться чемпион.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова лыжника Александра Большунова о том, что он отверг предложения о переходе в другую сборную.

«Александр Большунов – молодец, им можно и нужно гордиться. У нас в спорте масса всяких положительных и не очень примеров.

Большунов показал, чем должен отличаться чемпион, человек, который не раз представлял Россию на международных соревнованиях.

У него есть своя позиция, свое мнение. Большунов не случайно является лидером сборной России», – сказала Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"... Ирина Роднина прокомментировала слова лыжника Александра Большунова о том, что он отверг предложения о переходе в другую сборную...." Хоть бы кто уточнил в какие сборные и страны его приглашали и кому он отказал (отверг). Сам придумал, сам ляпнул и все бросились звонить на весь мир о "патриотизме" Большунова.
Хотелось бы поточнее, когда и куда. А так пока это досужая болтовня.
Ну, во-первых, не ему предлагали, а он сам набрасывал.
Во-вторых, во времена Родниной само подобное предложение было постыдным.
Интересно какие сборные предлагали , просто любопытно.
А ,я вот нигде не видел, что кто то или ФЛ из какой то Страны предлагали Большунову перейти к ним ,может что то пропустил!
