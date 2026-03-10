Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»

Роднина: Большунов показал, чем должен отличаться чемпион.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова лыжника Александра Большунова о том, что он отверг предложения о переходе в другую сборную.

«Александр Большунов – молодец, им можно и нужно гордиться. У нас в спорте масса всяких положительных и не очень примеров.

Большунов показал, чем должен отличаться чемпион, человек, который не раз представлял Россию на международных соревнованиях.

У него есть своя позиция, свое мнение. Большунов не случайно является лидером сборной России», – сказала Роднина.