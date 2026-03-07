Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»

Тренер из ЦСКА Моисеева высказалась о катке, у которого обвалилась крыша.

Тренер по фигурному катанию Екатерина Моисеева прокомментировала новость о том, что у катка ЦСКА обвалилась крыша.

«Обрушение крыши произошло 20 февраля. Экспертизы пока нет, она должна быть в течение месяца, и тогда уже скажут, насколько сильное повреждение и что будет с катком дальше.

У нас есть второй каток в соседнем здании, все группы сейчас тренируются там. Раньше тренировались на двух катках, теперь на одном», – сказала Моисеева.