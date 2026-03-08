Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»

Щербакова заявила, что на «Ледниковом периоде» у нее снова появился азарт.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, что у нее сова появился азарт благодаря шоу «Ледниковый период».

Фигуристка приняла участие в телепроекте в паре с актером Константином Раскатовым.

– Давай подведем первые итоги проекта. Что больше всего запомнилось тебе в этом «Ледниковом периоде»?

– Если коротко – невероятные эмоции и огромное счастье, что я все-таки решилась. Потому что, что уж скрывать, сомнений было много. Раньше это даже не сомнения были – это был однозначный ответ «нет». В этом году тоже было много переживаний, в первую очередь из-за графиков и из-за того, что нужно было кататься в паре. Но я очень рада, что в итоге решилась.

Это невероятное время, которое мы здесь провели: много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «А что еще мы сможем выучить? Может, попробуем вот это?»

Финальный прокат – это красивая точка. У нас получилась высокая поддержка, сложные элементы, которые в первых выпусках давались тяжело, а сейчас уже выполняются легко. Я выступала с огромным счастьем и правда очень рада, что решилась. Ни одна секунда, проведенная здесь, не была лишней.

– В одном из прокатов ты выступала в образе лебедя. Насколько важной считается эта роль для фигуриста?

– Это классика, как говорится, золотой фонд фигурного катания. Как бы мы к этому образу ни относились, с детства видишь его у великих спортсменов. Конечно, всегда интересно попробовать себя в такой роли. Как я уже говорила, есть образ Джульетты из «Ромео и Джульетты», а здесь – образ лебедя. Но, наверное, прочувствовать его на сто процентов времени не хватило. <...>

– Ты уже была и членом жюри, и ведущей, а теперь участницей. Если сравнивать эти роли, какая тебе ближе?

– Сейчас могу сказать, что каждый «Ледниковый период», особенно первый, где я была ведущей, и нынешний, где я катаюсь, – это невероятный опыт. Причем опыт, который получаешь в очень сжатые сроки, – ответила Щербакова.