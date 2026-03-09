1

Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»

Елисова рассказала, что обрушение крыши катка ЦСКА усложнило подготовку.

Фигуристка Мария Елисова рассказала, что обрушение крыши катка ЦСКА в Москве усложнило подготовку к соревнованиям.

«Это сделало тяжелее мою подготовку, непривычно было на новом льду, долгое время катались на старом катке. И льда было либо мало, либо много людей на нем тренировалось. Но как есть», – сказала Елисова.

Сегодня Елисова выступила с произвольной программой в финале Гран-при России в Челябинске. По итогам первой разминки она занимает 6-е (последнее) место.

По информации РИА Новости, крыша катка ЦСКА на Ленинградском проспекте обрушилась 20 февраля.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Мария Елисова
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
женское катание
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
В Москве , как были проблемы со льдом, так и остались. Неудивительно, что группами к Навке переходят.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Валиева планирует выступить на турнире шоу-программ (РИА Новости)
сегодня, 09:51
Горбачева об операции: «Восстановление идет с большим опережением графика. Возможно, я выйду на лед уже в конце апреля»
сегодня, 09:36
Нелюбова об уходе из академии Плющенко: «Так сложились обстоятельства – моя мама заболела, и у меня уже не было возможности там тренироваться»
сегодня, 07:46
Камилла Нелюбова: «Чей тройной аксель считаю эталонным? Косторная – красивый, высокий. У Валиевой тоже очень нравился»
сегодня, 07:32
«Это превратило мое 8 марта в кошмар». Визажистка раскритиковала работу на шоу Загитовой
сегодня, 06:14
Авербух об участии Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина в потрясающей форме, на новом понимании артистизма. Очень надеюсь, что мы сможем ее увидеть»
вчера, 20:29
Илья Авербух: «Цинизм фразы МОК о том, что спорт должен оставаться «лучиком надежды», — квинтэссенция лжи, цинизма и двуличия»
вчера, 17:55
Майя Сарафанова: «Очень рада, что Трусова и Валиева вернулись. Думаю, они еще покажут хорошие результаты»
вчера, 16:43
Майя Сарафанова: «Хочется как можно больше прыгать, но надо следить и за здоровьем, потому что мы не роботы, чтобы делать это без остановки»
вчера, 16:33
Гуменник об иске петербуржца из-за программы «Парфюмер»: «Программы у меня хорошие, особенно под оригинальную музыку хорошо получается»
вчера, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
вчера, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Вероника Яметова: «Когда выходила на старт, думала, что я дома, меня здесь любят, у меня все получится»
7 марта, 11:58
Рекомендуем