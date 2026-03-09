Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»

Елисова рассказала, что обрушение крыши катка ЦСКА усложнило подготовку.

«Это сделало тяжелее мою подготовку, непривычно было на новом льду, долгое время катались на старом катке. И льда было либо мало, либо много людей на нем тренировалось. Но как есть», – сказала Елисова.

Сегодня Елисова выступила с произвольной программой в финале Гран-при России в Челябинске. По итогам первой разминки она занимает 6-е (последнее) место.

По информации РИА Новости, крыша катка ЦСКА на Ленинградском проспекте обрушилась 20 февраля.